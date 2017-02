İçinde Harika Oyunlar Olan 10 Liralık G2A Paketini Kaçırmayın!

Oyunculara muhteşem fırsatlar sunan G2A, içinde harika oyunlar olan aylık paketini muhteşem bir fiyata çıkardı. Sadece 2.5 Euro (yaklaşık 10 TL) ödeyerek satın alabileceğiniz oyun paketinde, Syberia, Syberia 2, Lords of the Fallen Deluxe Edition, Superhot ve Dirt 3 Complete oyunları bulunuyor.

G2A'in internet sitesinde yer alan açıklamada, indirimli aylık paket için bazı ayrıntılar bulunuyor. "Oyun geliştiricilerinin de yardımıyla sizleri aylık abonelik sistemimizle her ay, muhteşem oyunlardan ve indirimlerden oluşan bir paketle buluşturuyoruz. Harika oyunları al, kütüphanene ekle ve sonsuza kadar kullan. Bütün bunlar tek bir abonelikle" diyen G2A, satılan paket adedini de anlık olarak oyuncularla paylaşıyor.

Sistem iki türlü işliyor. Eğer abone olursanız her ay 1.5 Euro (5.85 TL) gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Üstelik bu oyun paketi her ay yenileniyor ve her ay aynı fiyata alacağınızdan çok avantajlı oluyorsunuz. Tek seferlik üye olmak isterseniz de 2.5 Euro'ya (9.75 TL) her ay açıklanan oyunları alma fırsatınız oluyor.

Syberia II, Syberia, Lords Of The Fallen Digital Deluxe, SUPERHOT ve DiRT 3 Complete Edition oyunlarına sahip olmak isterseniz bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Son derece uygun fiyata bu oyunlara sahip olmak isterseniz kaçırmamanızı öneririm.

