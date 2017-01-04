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Iffy Brakes
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Iffy Brakes

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Iffy Brakes
Iffy Brakes
Iffy Brakes
Iffy Brakes

Iffy Brakes oyununda engellere takılmadan seyahat etmeye çalışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 1 saat önce

Araba sürmeyi seviyorsanız ve her türlü yolda araba kullanırım diyorsanız, Iffy Brakes oyununa bir göz atmanız lazım. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Iffy Brakes oyunu sizin şoförlüğünüzü sınayacak.

Iffy Brakes oyununda labirent şeklinde tasarlanmış yollardan aracınız ile gitmeniz gerekiyor. Yalnız gideceğiniz yol hiç tekin değil. Yol boyunca karşınıza size kaza yaptırmaya çalışan engeller çıkacak. Bu engellere karşı dikkatli olmanız ve o engellerden kurtulmanız lazım. Bu yüzden oyunu dikkatli oynamalı ve asla hata yapmamalısınız.

Iffy Brakes oyununun kontrollerini ekrana dokunarak yapıyorsunuz. Yol boyunca ekrana dokunarak durabilir veya yön değiştirebilirsiniz. Yalnız yön değiştireceğiniz zaman yollara iyi bakmanızda fayda var. Eğer yol olmayan bir yöne dönüş yaparsanız duvara çarpıyor ve kaza yapıyorsunuz. Kaza yaptığınızda ise oyuna yeniden başlamanız lazım. İyi bir haber olarak, Iffy Brakes oyunu kaza yapanları ilk bölümden başlatmıyor. Yol boyunca sizin kaldığınız yeri hafızasına alan oyun herhangi bir kaza durumunda sizi en yakın bölgeden başlatmaya çalışıyor.

Stres alıcı müzikleri ve oldukça hoş grafikleri ile birlikte Iffy Brakes oyunu oldukça hoşunuza gidecek. Eğer boş zamanlarınızda oynayacak bir oyun arıyorsanız Iffy Brakes'i hemen şimdi indirin.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Appiest
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