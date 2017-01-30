İki Kardeş Mayın Avlayan Drone Geliştirdiler

Massoud ve Mahmud Hassani kardeşler, Kabil’de dünyaya geldiler. Ailesi ile birlikte Hollanda’ya göç eden Afgan kardeşler, çocukluk yıllarında mayın korkusu ile büyüdükleri için ‘Mine Kafon’ isimli bir mayın imha cihazı icat ettiler. ‘Mayın Patlatan’ anlamına gelen buluş, mayın bölgesinden geçerek üzerinden geçtiği mayınları imha ediyor.

Populer Science Türkiye'nin haberine göre, ilk kavramsal projelerinde başarıyı yakalayan Hassani kardeşler, iki yıl boyunca bu fikirlerini pratikte uygulamarını sağlayacak bir buluş üzerinde çalıştılar. Her yıl 15 ile 20 bin sayıda insanın ölümüne sebep olan mayınların çıkarılması oldukça pahalı ve uzun bir süreç. Hassani kardeşlerin 1100 dolara mal ettikleri ‘Mayın Patlatan Drone', var olan teknolojilerden 20 kat daha hızlı mayın temizleyebiliyor.

Dünya genelinde 110 milyon adet bulunduğu varsayılan atık mayınların oldukça sık olduğu bir bölgede dünyaya gelen Massoud Hassani duygularını, “Bu, zihinsel bir hastalıkla yaşamak gibi. Korku her zaman zihninizde.” diyerek ifade ediyor. Hassani kardeşler, icat ettikleri bu drone ile 10 yıl içinde 60’dan fazla ülkede bulunan mayınları temizlemeyi planlıyor. Var olan teknoloji ile bu mayınları temizlemenin 1000 yıldan uzun süreceğini dile getiriyorlar.

Mayın Patlatan Drone, üç aşamalı çalışma prensibine sahip. 3 boyutlu bir kamera, GPS, bir bilgisayar ile bölgeyi çevreleyen haritalayıcı ve zeminden 3,81 cm yükseklikteki metal dedektör kullanarak mayınlı bölge coğrafi olarak işaretleniyor. Ardından her mayına küçük bir fünye yerleştiren patlatıcı, güvenli bir mesafeden mayını imha ediyor. Bu buluşlarıyla riski tamamen ortadan kaldıran ve birçok kişininin hayatını kurtarmayı hedefleyen Massoud ve Mahmud Hassani, projelerini hayata geçirmek için kendi internet sitelerinden destek beklediklerini duyurdu.

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