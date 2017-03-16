İki Rus Ajan Yahoo Saldırıları ile İlişkilendirildi

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2014 yılında yaşanan Yahoo saldırısını araştıran federal yetkililer, Rus Federal Gizli Servisi (FSB) ve iki hacker arasında bağlantı tespit ettiler. İsimleri de açıklanan bu dört kişinin 500 milyon hesabın çalınmasından sorumlu oldukları da söylendi.

Dün resmi bir açıklama yapan Başsavcı Yardımcısı McCord, 2014’te yaşanan saldırının arkasında FSB ajanı olan Igor Suschin ve Dmitry Dokuchaev ile iki ajanla bağlantısı olduğu tespit edilen hackerlar Aleksey Belan ve Karim Baratov’un olduğu açıkladı. İki FSB ajanının Rusya tarafından korunduğunu da söyleyen McCord, bunların yakalanması durumunda birden fazla suçtan yargılanacaklarının da altını çizdi.

Diğer yandan hesapların çalınması davasında adı geçen Karim Baratov, dün itibarıyla Kanada’da yakalanmış ve Kanada Adalet Bakanlığı soruşturmada adı geçen kişinin ellerinde olduğu resmi olarak açıklamıştı.

Yahoo, eylül ayında yaptığı açıklama ile saldırıları kabul etmiş ve bunların “devlet destekli bir saldırı” olduğunu belirtmişti. Fakat ilk açıklamanın ardından çoğu güvenlik uzmanı, bunun gerekli kanıtlara dayanmayan bir açıklama olduğunu da söylemişlerdi. ABD makamlarınca yapılan bu resmi açıklamadan sonra Yahoo’nun haklılığı da ortaya çıkmış oldu.

Yahoo CEO’su Marissa Meyer’in istifası ile sonuçlanan bir dizi siber saldırı sırasında Yahoo, 2013 yılında 500 milyon 2014 yılında ise 1 milyar kullanıcı bilgisini çaldırmıştı. Ardından 2015 ve 2016’da yapılan saldırılar ile 30 milyondan fazla hesap daha ele geçirilmişti. Bu hesapların bir kısmı da internet üzerinden satışa çıkarılmıştı.

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