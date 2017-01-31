İkinci El iPhone Almak Artık Güvenilir Değil

İkinci el alımlarında en sorunsuz markalardan biri olan Apple ürünleri, artık o kadar da güvenilir değil. Cihazın çalıntı olmadığına emin olmamızı sağlayan ‘iCloud aktivasyon kilidi’ sorgulama sayfası kapatıldı. Web sayfasına ulaşmak isteyenler 404 hatası alıyor.

IMEI veya iPhone seri numarası ile cihazın çalıntı olup olmadığının kontrolüne yardımcı olan iCloud aktivasyon kilidinin neden kapatıldığı bilinmiyor. Sadece iPhone için değil, Apple Watch, iPod ve iPad alıcılarının da kullandığı servise henüz bir alternatif çözüm sunulmadı. Bu yüzden alımlarda en sağlıklı yol, alıcıların satıcılarla yüz yüze görüşmesi olacak.

‘Ayarlar/Genel/Sıfırla/Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil’ adımlarını takip ederek sıfırladığınız cihazı, tekrar kurmak istediğinizde eski Apple ID’si istenirse cihazın hala eski sahibinin hesabına bağlı olduğunu anlayabiliyoruz. Apple’ın bu hamlesini, üçüncü taraf satıcıları engellemek için yaptığı sanılıyor. Ancak bu durum, her ikinci el iPhone alıcısını etkileyecek. Özellikle internet üzerinden ikinci el cihaz alanların süreci nasıl garantiye alacağı ise merak ediliyor. Bu durum, Apple’ın müşterilerine “ Apple alacaksanız sıfır cihaz alın.” mesajı verdiğini düşündürtüyor.

iCloud'a 2 Aşamalı Güvenlik Sistemi Geldi

Apple, iPhone 7 Tanıtım Öncesi iCloud Alanını 2TB'a Yükseltti