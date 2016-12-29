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İleride Windows 10 Otomatik Güncellemelerini Durdurabileceğiz

İleride Windows 10 Otomatik Güncellemelerini Durdurabileceğiz

Windows 10 otomatik güncelleme kapatma çok yakında çok daha zahmetsiz bir şekilde yapılabilecek. Bilindiği üzere Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını hayatlarından bezdirebilen bir güncelleme politikası izliyor. İşletim sisteminin varsayılan ayarlarında önemli güncellemeler otomatik olarak indiriliyor ve otomatik olarak yükleniyor. Sonuçta internet bağlantınız kullanılamaz hale gelebiliyor. İnternet kotanız hızlı bir şekilde azalırken aynı evde veya iş yerinde birden fazla bilgisayar kullanıyorsanız tarayıcınızda sayfa açmakta, online oyunlar oynamakta çile çekiyorsunuz. Ayrıca bilgisayarınızın açılması ve kapanması otomatik başlatılan güncelleme işlemi nedeniyle gecikiyor. Acil işleriniz olduğunda bilgisayarınızı kullanamamak can sıkıcı bir durum.

Anlaşılan o ki Microsoft bu konu hakkında kendisine yöneltilen tepkilere kulak asarak gerekli değişiklikleri yapmaya niyetlenmiş. Winaero sitesinin Windows 10 Creators Update adlı güncelleme ile ilgili olarak sızdırdığı görüntülerde Windows 10'daki otomatik güncellemeleri durdurabilme seçeneği yer alıyor:

İleride Windows 10 Otomatik Güncellemelerini Durdurabileceğiz

Bu güncelleme durdurma seçeneği oldukça ilginç bir yapıya da sahip. Kullanıcılar sadece 35 günlük bir süre için güncellemeleri durdurabilecekler. Sızdırılan bilgilerin Windows 10 Creators Update'in önizleme sürümünden elde edildiği açıklanıyor; bu da bu özelliğin zamanla değişime uğrayabileceği anlamına geliyor.

Microsoft, Windows 10 Creators Update'in 2017'nin başlarında yayınlancağını duyurmuştu, güncelleme durdurma seçeneğini yakın zamanda kullanabileceğiniz.

İndir20 MB
Windows 10
Windows 10 Microsoft'un Yüksek Performanslı ve Güvenli İşletim Sistemi

Eğer Windows 10 otomatik güncellemelerini kalıcı olarak kapatmak isterseniz bu blog yazımızdaki yöntemi tercih edebilirsiniz:

Windows 10 Otomatik Güncellemeleri Nasıl Kapatılır ya da Devre Dışı Bırakılır?

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Yazar: - 29.12.2016

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