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İnsan Dondurma Yöntemi 50 Yıl Önce Bugün Gerçekleştirildi, Kaçı Türk'tü?

İlk İnsan Dondurma Yöntemi 50 Yıl Önce Bugün Gerçekleştirildi

Cryonics projesi ölen insanların dondurularak yıllar sonra tıbbın ilerlemesiyle hastalıkların çözümleneceği bir zamanda diriltmesini amaçlayan bir program olmuş ve özündeki bu anlamla bilimkurgu filmlerine bile konu olmuştur.

Evet, bugün yeryüzünde 230 cansız vücut içleri sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler içerisinde, -196 Celsius derecede, tıbbın bir gün ilerleyip, kendilerini dirilteceği günü bekliyorlar. 1955 yılında James Lovelock mikrodalga diatermi yöntemini kullanarak 0 derece Celsius’ta dondurulmuş fareleri canlandırmayı başarmıştı. Ancak 1965 yılında ilk kez akciğer kanserinden ölen 73 yaşındaki Amerikalı ünlü psikolog James Bedford, bu proje dahilinde dondurulan ilk insan olmuştur.

James Bedford

Buraya kadar her şey tamam da neden bir insanı öldükten sonra donduruyorsunuz diye sormazlar mı? Zamanın ABD yasaları gereği bir insanın klinikte öldürülmesi yasak olduğu için dondurulma işleminin öldükten sonra yapılaması gerekiyordu. Ancak bu girişimde ilginç bir nokta daha var. Cryonics projesi 1970 yılndan oldukça popüler bir bilim projesi oluverdi. Onlarca beden sonradan çare bulunacak diye hastalıklarıyla beraber donduruldular. Gariptirki, altı sene sonra dondurulan bu kişilerin cesetleri çürürken James Bedford'un cesedi hiçbir deformasyona uğramadı. 10605 yılında başlatılan bu proje de mantık şöyle işliyordu; Cryonics projesi ile kişi öldükten sonra dondurulur ve sonraki yüzyıllarda teknoloji ilerlediğinde tekrar hafızası kaybolmadan çözülür ve yaşamına devam edebilir. Ancak bu son 50 yıl içinde kanıtlanmış bir durum değil.

Walt disney

Ancak 1992 de Amerikalı bir bilim adamının köpeğini yaşarken öldürüp dondurması ve 70 dakika sonra tekrar canlandırması, hayvanın hiçbir anomali yaşamadan hayatını sürdürüyor olması şimdiye kadar kayıt edilmiş tek örnektir. Öte yandan Walt Disney’inde bu şekilde muhafaza edildiği söylenmektedir.

Türkiye’den 16 kişi, ölüm durumunda bedenini Cryogenic bir şekilde muhafaza etmek üzere özel kurumlara baş vurmuşlar. Bunlardan birisinin de Çerkez Ethem’in yeğeni Güner Kuban olduğu iddia edilir.

Kaynak: tarihkomplo.com 7 - ve - cnet.com

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Yazar: - 12.01.2017

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