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İlk iPhone 10 Yıl Önce Bugün Steve Jobs Tarafından Böyle Tanıtılmıştı

iPhone 10 Yıl Önce Bugün Steve Jobs Tarafından Böyle Tanıtılmıştı

9 Ocak 2007’de yani 10 yıl öce bugün Apple, tüm dünyada iletşim devrimini başlatacak iPhone cep telefonunu tanıttı. Macworld 2007 etkinliğinde tanıtılan bu "devrim niteliğindeki cihaz" Steve Jobs tarafından, “unutamayacağınız bir an şahit oluyorsunuz” şeklinde bir açılış cümlesiyle tüketiciyle buluşmuştu.

Yaklaşık 90 dakika kadar sahnede kalan Jobs iPhone’u öve öve bitiremiyordu. 3 farklı cihazın bir tek gövdede buluştuğu ve adının da iPhone olduğunu açıklayan Steve Jobs’un heyecanını aşağıdaki videoda görmek mümkün.

10 senelik kısa tarihinde bir çok revizyon yaşayan iPhone cihazları mobil telefon tarihinde bir devrin başlangıcı olarak görülse de Android barajını aşamamış ve asla piyasa da o kadar yayılamamıştı. Durum hala farklı değil. Ancak küresel Android pazarıyla başa çıkmak yerine kendine özgü bir strateji izleyen Apple iPhone, her zaman farklı olmayı bir şeklide başardı.

9 Ocak 2007’de tanıtılsa da birinci nesil iPhone tüketiciyle 29 Haziran 2007’de buluştu. 10 Haziran 2008’de iPhone 3G, 8 Haziran 2009’da 3GS ve 21 Haziran 2010 yılında da 4 modelleri piyasaya çıktılar.

İlk model dokunmatik ekranlı birinci nesil iPhone'nun kasası alüminyum-plastik olarak üretilmişti. iPhone 3G'de ise arka kısım bir bütün halinde piyano siyahına boyanmıştı. 3GS'te gelen video çekme özelliği ve daha yüksek RAM kapasitesi artık iPhone serisinin diğer benzerlerinden farklılaşmaya başladığının da bir işareti olmuştu.

İşte, tam 10 sene önce Steve Jobs’un Macworld Konferansında yaptığı tanıtımın ful videosu.

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Yazar: - 09.01.2017

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