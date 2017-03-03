İlk Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü: atcTRsim

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen, HAVELSAN’ın desteğiyle hayata geçen ilk milli hava trafik kontrol simülatörü atcTRsim, Esenboğa Havalimanı Eğitim ve Simülatör Tesislerinde göreve başladı.

TÜBİTAK’ın resmi internet sitesinden duyurulan atcTRsim, havalimanları ve hava sahası modelleme çalışmaları üç boyutlu olarak yapılabilecek. Yaklaşma/Yol Kontrol Radar Simülatörü ve 360 derece görselliğe sahip Meydan Kontrol Simülatörüne sahip yeni sistem, geliştirilebilir bir yapıda tasarlandı.

İleri düzey Hava Trafik Kontrolör eğitimleri ve hava sahası yapılanma/modifikasyon çalışmalarında da kullanılabilecek atcTRsim, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltıyor. Öncü vasıfa sahip yeni sitem, ilerleyen süreçlerde benzer teknoloji ihtiyaçlarının da HAVELSAN gibi yerli kaynaklarla kurulabileceğini kanıtlar nitelikte.

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