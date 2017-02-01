İlk Milli İHA Motoru Tamamlandı

Savunma Sanayi Müşteşarı İsmail Demir Twitter adresi üzerinden, Türkiye'de tamamen milli imkanlarla geliştirilen ilk insansız hava aracı motorunun videosunu paylaştı.

TUSAŞ Anka, 24 Aralık 2004 tarihinde, Savunma Sanayisi Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşmeyle yürürlüğe giren, Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) Programı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta irtifa uzun havada kalışlı bir İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemi gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak geliştirilmeye başlanmıştı.

Projenin ilk meyvesi 24 Temmuz 2010 tarihinde hangardan çıkmış ve göreve başlamıştı. Projenin geliştirilmesine devam eden TUSAŞ, tamamı yerli İHA için önemli bir adım daha attı ve ilk milli İHA motorunu da tamamladı. İsmail Demir, Twitter üzerinden yayınladığı video ile motora dair ilk görüntüleri paylaşırken, "TEI tasarımı ilk milli İHA motorumuz hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkürler" dedi. Demir tarafından paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

TEI tasarımı ilk milli İHA motorumuz hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkürler. pic.twitter.com/lx9S5W3eUV — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) 31 Ocak 2017

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