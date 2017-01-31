İlk XCOM Oyunu Humble Store'da Bedava!

Eğer klasik bir oyunu ücretsiz olarak indirip oynamak isterseniz size güzel bir haberimiz var, XCOM serisinin ilk oyunu olan XCOM: UFO Defense ya da sonradan PlayStation versiyonu XCOM: Enemy Unknown adını alan UFO: Enemy Unknown çok kısa bir süreliğine Humble Store üzerinden bedava dağıtılıyor. Ücretsiz oyun fırsatı bu haberi yazdığımız 31.01.2017 Salı günü saat sabah 9.00'dan itibaren 1 gün 12 saat süreyle devam edecek. Yani elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

1994 yılında yayınlanan XCOM: UFO Defense, DOS işletim sistemini kullanan bilgisayarlar ve Amiga bilgisayarlar için geliştirilmişti. Sonradan oyun Amiga CD32 ve PlayStation oyun konsollarına taşınmıştı. Oyun Kuzey Amerika'da XCOM: UFO Defense adıyla çıkış yaparken Avrupa'da UFO: Enemy Unknown adını almıştı. PlayStation üzerinde ise oyuna XCOM: Enemy Unknown adı verilmişti.

XCOM: UFO Defense temel olarak bir gerçek zamanlı yönetim simülasyonuna yer veren bir taktiksel savaş/strateji oyunu olarak tanımlanabilir. Oyunda X-COM adı verilen ve dünyayı uzaylı istilasından korumakla görevlendirilmiş uluslararası bir askeri birliğin başına geçiyoruz ve uzaylıları durdurmaya çalışıyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmemiz için askerlerimizi savaş alanında teker teker yönetmenin yanısıra araştırma-geliştirme yaparak yeni teknolojiler öğrenmemiz, X-COM üslerini genişletmemiz, X-COM'a finansal kaynak sağlamamız ve gerekli personeli işe alarak UFO aktivitelerini gözlemlememiz gerekiyor.

Eğer biraz nostalji yaparak eğlenceli vakit geçirmek isterseniz bu bağlantı üzerinden oyun anahtarını alabilirsiniz:

https://www.humblebundle.com/store/xcom-ufo-defense-free-game

Aldığınız ürün anahtarını Steam üzerinde aktifleştirerek oyununuzu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İyi eğlenceler!

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