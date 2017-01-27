İlk Yerli Baz İstasyonu Mart Ayında Kullanıma Açılıyor

4,5G teknolojisine geçişte yardımcı olacak ilk yerli baz istasyonu, ULAK Projesi kapsamında ASELSAN’ın öncülüğünde geliştirilecek. Milli imkan ve kaynaklarla hayata geçirilecek baz istasyonu, 4,5G teknolojisinin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve standartları karşılayacak.

Ticari mobil iletişim, kamu güvenliği, acil haberleşme ağları ve askeri haberleşme sistemlerinde kullanılacak bu teknoloji, resmi olarak çalışmalarına 23 Mayıs 2013’de başlamıştı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen ULAK Projesi için Turkcell'de test çalışmalarını tamamlandı. Türk Telekom ve Vodafone bu test çalışmalarının yüzde 80'ini bitirdi. 4,5G’de yerli telekom ürünlerinin kullanım oranı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan şartnamede, ilk yıl için yüzde 30, ikinci yıl için yüzde 40, üçüncü yıl için yüzde 45 olarak belirlenmişti. Mart sonunda ‘canlı şebeke’ye bağlanacak ilk milli baz istasyonumuzun ardından, ULAK'ın saha testlerinin yapılması amacıyla her bir operatöre 3'er saha tahsis edilecek.

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