?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiİlk Yerli Baz İstasyonu Mart Ayında Kullanıma Açılıyor

İlk Yerli Baz İstasyonu Mart Ayında Kullanıma Açılıyor

4.5G ilk yerli baz istasyonu

4,5G teknolojisine geçişte yardımcı olacak ilk yerli baz istasyonu, ULAK Projesi kapsamında ASELSAN’ın öncülüğünde geliştirilecek. Milli imkan ve kaynaklarla hayata geçirilecek baz istasyonu, 4,5G teknolojisinin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve standartları karşılayacak.

Ticari mobil iletişim, kamu güvenliği, acil haberleşme ağları ve askeri haberleşme sistemlerinde kullanılacak bu teknoloji, resmi olarak çalışmalarına 23 Mayıs 2013’de başlamıştı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından desteklenen ULAK Projesi için Turkcell'de test çalışmalarını tamamlandı. Türk Telekom ve Vodafone bu test çalışmalarının yüzde 80'ini bitirdi. 4,5G’de yerli telekom ürünlerinin kullanım oranı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan şartnamede, ilk yıl için yüzde 30, ikinci yıl için yüzde 40, üçüncü yıl için yüzde 45 olarak belirlenmişti. Mart sonunda ‘canlı şebeke’ye bağlanacak ilk milli baz istasyonumuzun ardından, ULAK'ın saha testlerinin yapılması amacıyla her bir operatöre 3'er saha tahsis edilecek.

{program=55264}

4.5G Neden Standart Hizmetten Yarım Porsiyon Fazla?

4.5G Hızı Nasıl Test Edilir

Türkiye'deki Mobil Operatörlerin 4.5G Tarifeleri ve Fırsatları

Yazar: - 27.01.2017

İlk Yerli Baz İstasyonu Mart Ayında Kullanıma Açılıyor İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Glassdoor 2017’nin En İyi 50 Mesleğini Açıkladı Glassdoor 2017’nin En İyi 50 Mesleğini Açıkladı Glassdoor (Cam Kapı), Kariyer.net mantığında çalışan, iş bulmaya yardımcı internet sitelerinden bir tanesi. Farklı tarafı, anonim kullanıcıların…
iPhone’nun Güvenlik Açığını Bir Türk Buldu iPhone’nun Güvenlik Açığını Bir Türk BulduAçıklarına alıştığımız iPhone’un yeni hatası Springboard, yani simgelerin bulunduğu masaüstünden geldi. Bu haberi özel yapan açığı… RAM Fiyatları Artabilir RAM Fiyatları ArtabilirÖnümüzdeki dönemde, muhtemelen 2017'nin ilk çeyreğinden 3. çeyreğine kadar, RAM fiyatlarının artması söz konusu olabilir. Hatırlacağı üzere…
Seagate 14 ve 16 TB'lık Sabit Diskler Çıkarmaya Hazırlanıyor Samsung, Galaxy S8'de Yapay Zeka Asistanı Olacağı Kesinleşti!

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten