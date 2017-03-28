İlkokul Öğrencilerinin Hayal Gücü, Giyilebilir Teknoloji Ürünlerine İlham Kaynağı Oldu

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde kurulan Kemerburgaz Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (K-PAM) Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Araştırmaları Birimi, giyilebilir teknolojiler alanında ilkokul düzeyindeki çocukları hem bilgilendirmek hem de çocukların hayal gücünden ilham almak adına bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğin son bölümünde giyilebilir teknoloji ürünleri tasarlayan öğrenciler, bu alanda özgün fikirler ortaya koydu.

“Giyilebilir Teknolojide Minik Adımlar” başlığıyla kurulan atölyede ağırlanan ilkokul öğrencilerine ilk etapta giyilebilir teknolojinin ne olduğu, bu alanda ortaya çıkan ürünler ve giyilebilir teknolojinin tarihçesi hakkında bilgiler verildi. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Zeynep Güngör tarafından gerçekleştirilen sunumda öğrencilere teknolojinin kullanım alanları anlatılırken giyilebilir teknoloji ürünlerine de birkaç örnek verildi. Sunumun son bölümünde ise öğrencilere giyilebilir teknolojinin tarihçesi ve ilk sanal gerçeklik makinası Sensorama hakkında bilgi verildi.

Etkinliğin en ilgi çekici bölümü ise kuşkusuz öğrencilerin giyilebilir teknoloji ürünleri tasarladığı bölümdü. Öğrencilere giyilebilir teknoloji ürünlerinden örnekler gösterilmesinin ardından, kendilerinden birer giyilebilir teknoloji ürünü tasarlanmaları istendi. Ortaya birbirinden özgün tasarımlar çıkarken; göze monte edilen teleskop, renk değiştiren elbise, kulaklık çeşitleri, havayı temizleyen bileklik gibi tasarımlar en çok öne çıkan fikirler oldu. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik sonunda öğrenciler giyilebilir teknoloji hakkında bilgi sahibi olurken, çocukların hayal gücü de tasarımcılara farklı bakış açıları kazandırabilir.

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