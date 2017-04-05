İlmi Halim İslam Kütüphanesi
Hayatınıza yön verebilecek bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz
Dini bilgiler edinebileceğiniz bir uygulama olarak karşımıza çıkan İlmi Halim İslam Kütüphanesi, müslümanların edinmesi gereken bilgileri barındıran yararlı bir uygulamadır. İslam dinine sahip her bireyin mutlaka indirmesi gereken bir uygulama olan İlmi Halim İslam Kütüphanesi ile pek çok bilgiye kısa yoldan erişebiliyorsunuz.
İslami soruların cevaplarını bulabileceğiniz, surelerin anlamlarına bakabileceğiniz ve dini hikayeler okuyabileceğiniz bir uyguama olan İlmi Halim İslam Kütüphanesi, yaşamınızda size rehberlik edebilecek bir uygulamadır. Manevi eksiklikleri tamamlayan uygulama her müslümanın telefonunda mutlaka olması gereken bir uygulamadır. Dini sorular, dini yarışmalar, merak edilen konular, cevap bekleyen sorular ve daha fazlası bu uygulamada yer alıyor. Kolay bir kullanıma ve işlevsel menülere sahip olan İlmi Halim İslam Kütüphanesi, tamamen ücretsizdir. Facebook hesabınızla bağlantı da kurabileceğiniz uygulamada reklamlardan da uzak duruyorsunuz.
Kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurmasına da olanak sağlayan İlmi Halim İslam Kütüphanesi, Hz.Muhammed (s.a.s) Hayatı, Diyanet İlmihali, Fıkhı Ansiklopedisi, Namaz Hocası, Dini 1001 Soru Cevap, islamda Helaller Ve Haramlar, Sakınılması gereken Haramlar ve 365 Gün Her Güne Dua gibi modülleri de bünyesinde barındırıyor.
İlmi Halim İslam Kütüphanesi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- Toplam:
- 2
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- İslamiUygulamalar
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