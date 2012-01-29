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Image Tuner
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Image Tuner

6.2
Image Tuner İndir Hemen İndir

2.88 MB
Editör Puanı: 5/5
5

1 Kullanıcı: 5/5

5
Image Tuner
Image Tuner Artı Yönleri
  • + En hızlı görüntü işleme algoritmasına sahiptir.
  • + Kurulum dosyası boyutunun küçük olması.
  • + Düşük işlemci kullanımı.
  • + Ücretsiz kullanım.
  • + Anlaşılır ve kolay kullanılabilir arayüzü.
Can Çevrim Son güncelleme 17 dakika önce

Bir çok kullanıcı basit ve sıradan bir görüntü işleme görevi yapabilmek için Photoshop gibi bir programın işlevsel özelliklerine ihtiyaç duymaz. Çünkü genel olarak resim dosyalarıyla yaptığımız günlük işlemler; yeniden boyutlandırma, format değiştirme, yeniden adlandırma ve benzeri basit işlemlerdir.

Piyasada bu saydığımız işlevleri yerine getirebilecek bir çok program olmasına rağmen, karışık arayüzleri nedeniyle kullanmakta güçlük çektikleriniz, ücretli olması nedeniyle satın almak istemediğiniz veya büyük boyutlarından dolayı indirmek istemedikleriniz olabilir. Bu şartlar altında kolayca kullanabileceğiniz ücretsiz, küçük boyutlu ve kullanıcı arayüzü dostu sayesinde kullanımı kolay olan Image Tuner tam size göre.

Programın Özellikleri:

  • Yeniden boyutlandırma, yeniden adlandırma, döndürme, imza ekleme, format dönüştürme
  • iPod, iPhone, Facebook, Twitter, DVD için özel boyutlandırma
  • JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF, PCX ve birçok formatı daha destekler.
  • RAW gibi kamera formatlarını destekler (CRW, CR2, RAW, NEF, DCR, X3F, ORF ve dahası)
  • İleri düzey kullanıcılar için gelişmiş seçenek ve ayarlar
  • Gelişmiş çözünürlük ve skıştırma ayarları
  • Vedat Uz
    5
    - Image Tuner 3.8 için Vedat Uz dedi ki;

    Çok güzel ve kullanışlı bir program. Aynı anda (yeniden boyutlandırmak ve isimlendirmek gibi) birçok işi başarabiliyor. Teşekkürler...
    Vedoo

    Artı Yönleri: Son derece basit arayüzü var. İngilizce bilmeye bile gerek yok. Çok kullanışlı. Eksi Yönleri: Herhamgi bir eksi yönünü görmedim. Tabii beklentilere göre değerlendirdim...
    13 Şubat 2013 Çarşamba - 23:31:47 - Cevap Yaz - Şikayet Et
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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
1 / 9,647
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Glorylogic

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