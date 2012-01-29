Bir çok kullanıcı basit ve sıradan bir görüntü işleme görevi yapabilmek için Photoshop gibi bir programın işlevsel özelliklerine ihtiyaç duymaz. Çünkü genel olarak resim dosyalarıyla yaptığımız günlük işlemler; yeniden boyutlandırma, format değiştirme, yeniden adlandırma ve benzeri basit işlemlerdir.

Piyasada bu saydığımız işlevleri yerine getirebilecek bir çok program olmasına rağmen, karışık arayüzleri nedeniyle kullanmakta güçlük çektikleriniz, ücretli olması nedeniyle satın almak istemediğiniz veya büyük boyutlarından dolayı indirmek istemedikleriniz olabilir. Bu şartlar altında kolayca kullanabileceğiniz ücretsiz, küçük boyutlu ve kullanıcı arayüzü dostu sayesinde kullanımı kolay olan Image Tuner tam size göre.

Programın Özellikleri: