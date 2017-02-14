Impossible Taps, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu engellerin ve tuzakların yer aldığı oyunda işiniz çok zor.

Basit bir 2 boyutlu aksiyon oyunu olarak dikkat çeken Impossible Taps, zorlu engellerin üstesinden gelmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda ekrana dokunarak karakterinizi kontrol ediyor ve sonsuz maceraların içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Son derece eğlendirici olan oyunda işiniz de çok zor. Birbirinden zorlu tuzakları, gizlenmiş engelleri ve farklı oyun modlarıyla Impossible Taps harika bir aksiyon oyunudur. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda daima ileri gitmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz diyebilirim.

Oyunda eski tarz pixel grafikler kullanılmış durumda. Bu da oyuna ayrı bir hava katmış. Ayrıca oyundaki sesler de son derece etkileyici. Öte yandan oyunda zor modu açarak birbirinden ilginç bölümleri bir kaç adım ötenizi görebilecek şekilde oynamaya çalışıyorsunuz. Son derece zevkli olan Impossible Taps'ı sakın kaçırmayın.

Impossible Taps oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.