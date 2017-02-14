?     Geri Bildirim
Impossible Taps
TamindirMobilOyunlarAksiyonImpossible Taps - Android Için Aksiyon Oyunu

Impossible Taps

Impossible Taps İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Impossible Taps
Impossible Taps
Impossible Taps
Impossible Taps
Impossible Taps

Zorlu engeller arasından sıyrılarak yolun sonuna ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 25 dakika önce

Impossible Taps, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu engellerin ve tuzakların yer aldığı oyunda işiniz çok zor. 

Basit bir 2 boyutlu aksiyon oyunu olarak dikkat çeken Impossible Taps, zorlu engellerin üstesinden gelmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda ekrana dokunarak karakterinizi kontrol ediyor ve sonsuz maceraların içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Son derece eğlendirici olan oyunda işiniz de çok zor. Birbirinden zorlu tuzakları, gizlenmiş engelleri ve farklı oyun modlarıyla Impossible Taps harika bir aksiyon oyunudur. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda daima ileri gitmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz diyebilirim.

Oyunda eski tarz pixel grafikler kullanılmış durumda. Bu da oyuna ayrı bir hava katmış. Ayrıca oyundaki sesler de son derece etkileyici. Öte yandan oyunda zor modu açarak birbirinden ilginç bölümleri bir kaç adım ötenizi görebilecek şekilde oynamaya çalışıyorsunuz. Son derece zevkli olan Impossible Taps'ı sakın kaçırmayın.

Impossible Taps oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Impossible Taps için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
OUTLINE
Impossible Taps QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
  4. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  5. Talking Tom Gold Run
    Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu