Impossible Taps, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur. Birbirinden ilginç bölümlerin yer aldığı Impossible Taps oyununda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Zorlu engellerin ve gizlenmiş tuzakların yer aldığı bir oyun olarak karşımıza çıkan Impossible Taps, farklı mekanikleri ve kolay kontrollerilye yeni eğlenceniz olmaya aday. Birbirinden zorlu ve ilginç bölümlere sahip olan oyunda basitçe bir karakteri yönlendirmeye çalışıyor ve engellerden kaçıyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece eğlendirici olaylar sizleri bekliyor. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda karakterinizi sürekli olarak ileri taşımaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Farklı oyun modlarına da sahip olan oyunda boş vakitlerinizi en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Ayrıca bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Eski tarz pixel grafiklerin ve eğlendirici ses efektlerinin yer aldığı oyunda son derece etkili bir atmosferle baş başa kalıyorsunuz. Ayrıca sonsuz modun yanı sıra bir de zor oyun moduna sahip olan oyunda son derece etkileyici işler oluyor. Son derece eğlenceli olan Impossible Taps'ı sakın kaçırmayın.

Impossible Taps oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.