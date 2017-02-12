InColor
InColor uygulamasıyla boyama becerilerinizi geliştirebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Android cihazlar için geliştirilen boyama kitabı uygulaması InColor ile oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Boyama kitapları sadece çocuklar için değil, artık her yaştan insana hitap edecek şekilde sunuluyor. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz InColor uygulaması da tüm ihtiyaçlarınıza karşılık veren ve bambaşka bir boyama deneyimi sunan uygulamalardan biri diyebilirim. Telefonla ve tabletle uyumlu olarak çalışan uygulamada mandala, hayvanlar, çiçek, doğa, insanlar, manzara ve serbest çalışma gibi bölümlerde 1000’den fazla sayfa sunuyor. Gerçek fırça ve sesini taklit ederek size gerçekçi bir deneyim sunmayı amaçlayan uygulamada zengin paletler, farklı renk stilleri ve özel renkler de çalışmalarınızı etkili bir hale getirebiliyor.
Çerçeve, doku, kenarlıklar ve daha fazlası ile mükemmel çalışmalar ortaya koyabileceğiniz InColor uygulaması, Google Drive ile senkronize çalışarak çalışmalarınızı anında yedekleyebilmenizi sağlıyor. Herhangi bir yaş sınırı olmayan uygulamayı 7’den 70’e herkes kullanabilir ve eğlenceli vakit geçirebilir diye düşünüyorum.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- incolor
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