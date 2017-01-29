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Incredible Water
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Incredible Water

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Incredible Water
Incredible Water
Incredible Water
Incredible Water
Incredible Water

Fiziksel ve kimyasal özelliklerinizi kullanarak tuzakları atlatın.

Erkan Calp Son güncelleme 23 dakika önce

Incredible Water, görsel çizgilerinden de anlayacağınız üzere küçük yaşta oyunculara uygun platform oyunu. Bulmaca öğeleri içeren animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk grafiklere sahip Android oyununda bir su damlasını kontrol ediyorsunuz.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen bulmaca platform oyununda minik bir su damlası olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerinizi kullanarak tuzaklarla dolu dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bulut olup uçma, buz kütlesi olma, erime gibi suyun bilinen hallerine dönüşerek fantastik dünyada yaşam süren yaratık, hayvanları bazen de hareketli engelleri atlatmaya çalışıyorsunuz. Tehlikelerle dolu dünyada profesörün de yardımını alarak öğrendiğiniz yetenek ve becerilerinizi gün yüzüne çıkarıyorsunuz.

Çocukların fazla zorlanmayacağı, oynarken keyif alacağı farklı yerlerde geçen onlarca bölüm içeren Incredible Water, ücretsiz ve hem telefon hem de tablette oynamaya uygun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Yarki Studio
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