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İndirme Rekoru Kıran Super Mario Run Oyunu Android'de!

Super Mario Run Android'de Manşet

Nintendo’nun 2017’de çıkış yapacağı konuşulan Super Mario Run oyunu, Android platformunda yerini aldı. Şu an için indirilebilir olmayan, ön kayda açılan popüler oyunu bekleyenler çok yakında yeni Super Mario ile tanışacak.

iOS platformunda indirilmeye açıldığı gün dünya genelinde milyonlarca kişinin oynadığı yeni nesil Super Mario oyunu, Android platformunda göründü. Oyunu ilk oynayanlardan biri olmak için ön kayıt yaptırmak yeterli. Oyunun dünya genelinde tüm Android kullanıcılarına ne zaman açılacağı konusunda henüz Nintendo tarafından resmi açıklama yapılmış değil ancak Japonya merkezli şirketin Mario severleri fazla bekleteceğini düşünmüyoruz.

İlk kez iPhone ve iPad kullanıcılarının oynama şansı bulduğu Super Mario Run’da grafiklerin yanında oynanış dinamiklerinin değiştirildiği ve online dahil üç yeni modun eklendiği dikkat çekiyor. İlk üç bölümün ücretsiz sunulduğu diğer bölümleri ve oyu modlarını görmek için oyuncuların karşısına satın alım ekranı çıkarmasıyla (26.99 TL) eleştirilen yeni Super Mario’yu merak edenler için oynanış videosunu, ilk indirip oynayanlar listesine girmek isteyenler için de indirme bağlantılarını paylaşıyoruz.

İndir
Super Mario Run Android
Super Mario Run Android Android İçin Super Mario Run Oyunu

İndir205 MB
Super Mario Run iOS
Super Mario Run iOS iPhone ve iPad İçin Süper Mario Oyunu

Super Mario Run Oyunu Nasıl Oynanır? İpuçları ve Püf Noktaları

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 29.12.2016

İndirme Rekoru Kıran Super Mario Run Oyunu Android'de! İçin Yorum Yaz

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