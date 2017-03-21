Infinite Tanks oyunculara modern savaşlara katılabilme imkanı veren ve güzel grafikleriyle dikkat çeken bir mobil tank savaşı oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarınız ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz Infinite Tanks'ta oldukça zengin bir içerik oyunculara sunulmakta. Oyunda temel olarak modern tankları kullanarak savaş alanlarında düşmanlarımızı yok etmeye çalışıyoruz. Infinite Tanks'ı dilerseniz tek başınıza oynayabiliyor ve senaryo modu8nu bitirmeye çalışabiliyor, dilerseniz online olarak oynayarak diğer oyunculara karşı gerçek zamanlı olarak savaşabiliyorsunuz.

Infinite Tanks'ta sınırsız tank seçeneğine sahibiz. Bunun sebebi oyunda kendi tanklarımızı yaratabilmemize imkan verilmesi. Oyunda toplayacağımız yüzlerce farklı parça bulunuyor ve bu parçalar tanklarımıza farklı özellikler kazandırıyor. Bu sayede kendi oyun stilimizi yansıtan tanklar inşa edebiliyoruz.

Infinite Tanks'ın online modunda farklı oyun modları da yer almakta. Oyunun grafikleri ise oldukça güzel görünüyor. Infinite Tanks'ta dünyanın farklı yerlerindeki savaş alanlarını ziyaret edebiliyoruz.