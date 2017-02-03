İngiliz Bakandan Nato'ya Siber Saldırı Uyarısı

Türkiye'nin de üyesi olduğu Kuzey Atlantik Paktı'nın (NATO) kurucu üyelerinden Birleşik Krallık’ın Savunma Bakanı Michael Fallon, NATO üyelerine uyarıda bulundu. Daha önce sizlerle, NATO’nun her ay 500’den fazla siber saldırıya uğradığının haberini paylaşmıştık. Fallon, bu saldırıların faturasını Rusya’ya kesti.

Batı dünyasını siber yolla hedef alan Rusya’nın ‘yanlış bilgiyi silahlaştırdığını’ dile getiren Savunma Bakanı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu zayıflatmaya çabaladığını iddia etti. Saldırıların sadece NATO’ya yönelik olmadığını, aynı zamanda Rusya’nın Amerika seçimleri sırasında ana parti sitelerinin hacklenmesinde de başrol oynadığını dile getiren Fallon, “Rusya açıkça Batı’yı sınıyor.” ifadesini kullandı.

Almanya genel seçimlerinin de siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulunan Bakan, Moskava’yı "Etki alanını genişletmeye, ülkeleri istikrarsızlaştırmaya ve ittifakı zayıflatmaya çalışıyor.” sözleriyle suçladı. Ortak siber savunma sistemleri kurmanın, NATO üyeleri için "hayati" olduğunu da sözlerine ekleyen Fallon, Rusya hakkında “Pek çok müttefikimizin ulusal güvenliğine ve kurallara dayalı uluslararası sisteme zarar veriyor." diye konuştu.

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