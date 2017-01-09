İngiliz Fizikçi, Evrenbilimci ve Teorisyen Stephen Hawking 75 Yaşına Bastı

8 Ocak 1942 yılında doğan ünlü teorisyen ve evrenbilimci Stephen Hawking, Amyotrofik lateral skleroz (ALS) ile 21 yaşından beri pençeleşiyor. 54 yıldır ALS’nin zekasına dokunmasına izin vermeyen dahi Profesör, dün 75 yaşına bastı.

ALS her ne kadar Hawking’in zekasına bir hasar veremese de onu tamamen tekerlekli sandalyeye ve özel bir bilgisayarla iletişim kurmaya mahkum etmişti. Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimlerden biri olarak tanınır. “Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere” kitabı, Hawking'e dünya çapında bir ün sağlamıştı. Hawking’in fiziğe yaptığı katkılardan dolayı 12 onur derecesi bulunuyor.

Hawking, insanlık adına umudu olmayan bir kahin

2016 yılında da insanlık adına parlak pek bir olay yaşanmadı. Savaşlar devam etti, hastalıklar toplulukları kırdı geçirdi. Alt yapı yetersizliği ve ucuz işçilik yüzünden milyonlarca tüketim mağduru oluştu. Sular pislendi, küresel ısınma anlaşmaları ihlal edildi. Ama biz geleceğe umutla bakmaya devam ettik, bir kişi hariç; Stephen Hawking.

Dün 75 yaşına basan Hawking’e göre eğer bin yıl içinde Mars’a yerleşmezsek yer küre üzerinde insan varlığından eser kalmayacak. Hawking, 50 yıl içerisinde gezegenin dengesinin sarsılacağını ve insanlığın evrenin ve doğanın kurallarına karşı gelmenin bedellerini ödemeye başlayacağını savunuyor. Kısaca Hawking 2080 yılından itibaren başlaması mümkün olan uzun soluklu bir kıyameti haber veriyor. Hawking insanlığın kendi kendini gezegen üzerinden yok etmesinin 1.000 yıl kadar sürebileceğini de ön görüyor.

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