İngiltere de Türkiye'ye Karşı Amerika'nın Yasağını Uygulayacak

Geçtiğimiz günlerde Trump yönetimindeki Amerika uluslararası uçuşlarla ilgili olarak büyük tepki çeken yeni bir karar almıştı. Bu karara göre Türkiye ve 5 farklı Orta Doğu ülkesinden Amerika'ya yapılan uçuşlarda yolcular cep telefonundan büyük olan elektronik cihazlar taşıyamayacaklardı. Daha bu karara verilen tepkilerin etkisi geçmeden İngiltere de uçuşlarda elektronik cihaz yasağını uygulayacağını duyurdu. Eğer önümüzdeki günlerde ülkemizden İngiltere'ye uçmayı düşünüyorsanız ve yanınızda dizüstü bilgisayarınızı veya tabletinizi taşımayı düşünüyorsanız bu duruma dikkat etmenizde fayda var. Belirtilen ölçüleri aşan elektronik cihazları kabinde taşıyamayacaksınız.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamaya göre uçuşlarda büyük elektronik cihaz yasağı Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan İngiltere'ye yapılan uçuşları kapsayacak. Yasağa tabi olacak cihazların ölçüleri de paylaşıldı:

16 cm'den uzun, 9.3 cm'den geniş ve 1.5 cm'den kalın elektronik cihazlar uçuşlarda kabine kabul edilmeyecekler. Akıllı telefonlar genel olarak bu ölçülerin altında olsa da belirtilen ölçülerden büyük olan telefonlar dahi uçuşlara kabine alınmayacak.

Yasağın uygulanacağı hava yolu şirketleri ise şunlar:

- Türk Hava Yolları

- Pegasus

- Atlasglobal

- Middle East Airlines

- Egyptair

- Royal Jordanian

- Tunis Air

- Saudia

- British Airways

- EasyJet

- Jet2.com

- Monarch

- Thomas Cook

- Thomson

Yolculların yasağın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda hava yolu firmalarıyla iletişime geçmeleri gerektiği belirtiliyor.

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