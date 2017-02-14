İngiltere'de Sürücüsüz Otobüsler 'Dur' İşareti Yapan Yayalara Yol Verecek

Londra Kraliyet Sanat Koleji araştırmacıları, sürücüsüz otobüsleri yayaların el işaretleriyle durdurabilmesi için sensör sistemi geliştirdi. İngiltere medyasında yer alan habere göre, trafikte kullanılacak sürücüsüz otobüsler trafikte seyir halindeyken yayalar tarafından durdurulabilecek. Karşıdan karşıya geçmeyi kolaylaştıracak yeni teknolojinin adı ‘Blink’.

AA'nın haberine göre, ön cama ve arka pencerelere yerleştirilen bu sistem, ışık yayan diyotlar ile çalışıyor. Yayalar, aracın kendilerini algıladığını ve duracağını görebiliyorlar. Sistemin devreye girmesi için yayanın eliyle ‘dur’ işareti yapması yeterli oluyor. Sensörler bu hareketi algılıyor ve aracı durduruyor. Yaya karşıya geçene kadar beklediğini gösteren araç, daha sonra hareket ediyor.

Bu yeni teknolojiyi takdir edenler kadar eleştirenler de mevcut. Bir kısım eleştirmen, yayalar tarafından gereksiz kullanılması durumunda sitemin, trafik tıkanıklarına sebep olabileceğini savunuyor.