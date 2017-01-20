Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın!

NetherRealm Studios'un ilk Injustice başarısı göz önüne alındığında, pek çok kişi Injustice 2'nin hikaye ve oyun açısından sektöre getireceklerini dört gözle bekliyor. Oyunun yayınlanmasına kısa bir süre kala biraz bakınmak isterseniz, beta kayıtlarının artık açıldığını öğrenmekten de mutluluk duyacaksınız.

Injustice'ın web sitesine giderseniz, beta üyesi olmak için kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bu arada bir hatırlatma yapalım, beta süreci hem PS4'te hem de Xbox One'da sunulacak. Dolayısıyla oyuncular betaya erişmek için illa tek bir platform kullanmak zorunda kalmayacak. Fakat sıkıntı şu ki, betanın ne zaman başlayacağı, kaç kişinin katılmasına izin verileceği ve ne kadar süreceği hakkında bir bilgi yok.

Bununla birlikte, eğer katılmak isterseniz şuan için kayıt yaptırmanın gayet mantıklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Sonuç olarak bir oyuna erkenden ulaşabilme imkanına sahip olacaksınız ve bu oyun yıla damgasını vuracak oyunlar arasında yerini alabilir. Şuanda diğer platformlara da taşınması söz konusu olur mu bilmiyoruz, şimdilik tek bildiğimiz 16 Mayıs'ta çıkacak olması.

İlk Injustice oyunu Wii U'da bile vardı ve daha sonra Windows tabanlı bilgisayarlara da gelmişti. Umarız PC'ye gelmesi bu sefer daha kısa sürer.

Injustice 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Injustice 2'nin Yeni Oynanış Fragmanı Geldi