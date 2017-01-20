?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunInjustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın!

Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın!

Injustice 2 beta kayıtları

NetherRealm Studios'un ilk Injustice başarısı göz önüne alındığında, pek çok kişi Injustice 2'nin hikaye ve oyun açısından sektöre getireceklerini dört gözle bekliyor. Oyunun yayınlanmasına kısa bir süre kala biraz bakınmak isterseniz, beta kayıtlarının artık açıldığını öğrenmekten de mutluluk duyacaksınız. 

Injustice'ın web sitesine giderseniz, beta üyesi olmak için kayıt yaptırabiliyorsunuz. Bu arada bir hatırlatma yapalım, beta süreci hem PS4'te hem de Xbox One'da sunulacak. Dolayısıyla oyuncular betaya erişmek için illa tek bir platform kullanmak zorunda kalmayacak. Fakat sıkıntı şu ki, betanın ne zaman başlayacağı, kaç kişinin katılmasına izin verileceği ve ne kadar süreceği hakkında bir bilgi yok.

Bununla birlikte, eğer katılmak isterseniz şuan için kayıt yaptırmanın gayet mantıklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Sonuç olarak bir oyuna erkenden ulaşabilme imkanına sahip olacaksınız ve bu oyun yıla damgasını vuracak oyunlar arasında yerini alabilir. Şuanda diğer platformlara da taşınması söz konusu olur mu bilmiyoruz, şimdilik tek bildiğimiz 16 Mayıs'ta çıkacak olması.

İlk Injustice oyunu Wii U'da bile vardı ve daha sonra Windows tabanlı bilgisayarlara da gelmişti. Umarız PC'ye gelmesi bu sefer daha kısa sürer. 

İndir555 MB
Injustice: Gods Among Us iOS
Injustice: Gods Among Us iOS iPhone ve iPad için Dövüş Oyunu

İndir
Injustice: Gods Among Us Android
Injustice: Gods Among Us Android Android için Resmi Injustice: Gods Among Us Oyunu

Injustice 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

Injustice 2'nin Yeni Oynanış Fragmanı Geldi

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.01.2017

Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Oyun Endüstrisi Geçen Yıl 30.4 Milyar Dolar Büyüdü Oyun Endüstrisi Geçen Yıl 30.4 Milyar Dolar Büyüdü ABD oyun endüstrisi 2016 yılında, 2015'in başından itibaren 30.4 Milyar dolar kazandı. Oyun endüstrisi için kazançlı bir yıl olan 2016, aynı…
Samsung Galaxy S8 Resmen Onaylandı Samsung Galaxy S8 Resmen OnaylandıAylardır Samsung Galaxy S8 sızıntıları ile dolu bir gündem takip ediyoruz. Tüm bu haberler Samsung Galaxy S8'in neredeyse "uğrunda ölünecek"… Çocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yapan Anne Tutuklandı Çocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yapan Anne TutuklandıGeçtiğimiz günlerde Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşanan bir çocuk istismarı olayı, istismarı gerçekleştiren annenin Facebook üzerinden canlı…
Cortana, Android telefonların Kilit Ekranı Oluyor YouTube'un Yeni Yükleme Animasyonu Devreye Girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten