Injustice 2 Oyunu için 'Flash' Fragmanı Yayınlandı

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice oyununun başarısından sonra elbette bir devam serisini beklemek çok da yanlış değildi. Birçok süper kahramanın hem birbirleriyle hem de düşmanlarıyla kapışıp durduğu oyunun ikincisinin adı da Injustice 2 olacak. Çok yaratıcı olmasa da isim yapmış bir oyunun başarısını etkilememek adına oldukça akıllıca aslında.

Injustice 2 henüz piyasaya çıkmadı. Çıkış tarihi olarak 16 Mayıs 2017 işaret ediliyor. Injustice 2'de yer alacak olan, son dönemlerde adından oldukça bahsettiren DC Comics süper kahramanlarından Barry Allen'ın, yani nam-ı diğer Flash'ın ezeli düşmanlarını nasıl döveceğinin videosu yayınlandı.

Yukarıdaki fragmandan da anlayabildiğimiz gibi Flash doğası gereği oldukça hızlı hareket ettiğinden, oyunda bu karakteri kontrol edebilmek için fazladan egzersiz yapmak gerekecek gibi görünüyor. Rakiplerini zaman, mekân ve uzay ortamlarında dolaştırıp canlarına okuyabilen Flash'ın bütünleşebildiği özel hareketler ve kombolar kesinlikle Injustice severlerin ilgisini çekeceğe benziyor.

Injustice 2 Beta Kayıtları Açıldı, Hemen Katılın!

Injustice 2, Android ve iOS Platformlarına da Gelecek

Injustice 2'nin Yeni Oynanış Fragmanı Geldi