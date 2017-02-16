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Injustice 2
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Injustice 2

Injustice 2 İndir Hemen İndir

805 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Injustice 2
Injustice 2
Injustice 2
Injustice 2
Injustice 2

Injustice 2 evreninde Süper Kahramanlar veya Kötüler için savaşın!

Gökhan Abay Son güncelleme 1 saat önce

Injustice 2, DC evreni karakterlerinin bulunduğu mükemmel bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz Injustice 2, yepyeni karakterler, heyecan verici yeni modlar ve NetherRealm Studios'un bilinen muhteşem dövüş sistemini sunuyor. Eğer bu serinin hayranıysanız oynamanızı kesinlikle öneririm.

Eğer serinin bir önceki oyunu Injustice: Gods Among Us oynadıysanız bilirsiniz, Batman, Joker, Superman, Cat Woman gibi ünlü DC Comics karakterlerinin kartlarını topluyorduk ve kendimize ait süper kahraman takımı oluşturuyorduk. Oluşturduğumuz 3'lü süper kahraman takımları ile farklı süper güç ve özel yetenek kombinasyonları yaratıyor ve rakiplerimize meydan okuyabiliyorduk. Injustice 2'de ise bu sistemin daha geliştirilmiş olduğunu ve yepyeni dinamikler getirildiğini görüyoruz. Oyunda Gear sistemi bulunuyor ve kartlarınızı bu sistem sayesinde geliştirebiliyorsunuz. Daha sonra da arenaya giriyor ve 3 vs. 3 şeklinde gerçekleştirilen mücadelelerde kendinizi ispatlıyorsunuz.

Injustice 2'nin dinamik dövüş mekaniği, mücadeleyi tanımlayan güçlü süper hareketleri ortaya çıkarmanıza izin veriyor. Üstelik tüm bunlar, mobil cihazlarınızda görebileceğiniz en iyi görsellerle sunuluyor. Injustice 2 evreninin tüm karakterleriyle yaşamak isteyenler, oyunun grafiklerini kesinlikle beğeneceklerdir. 

Eğer dövüş oyunu kategorisinde muhteşem bir deneyim yaşamak istiyorsanız Injustice 2'yi ücretsiz indirebilirsiniz. Oyunun boyutu biraz büyük, fakat harika bir deneyim yaşayacağınızı söyleyebilirim.

NOT: Oyun şuanda beta sürümünde ve sadece Filipinler üzerinden oynanabiliyor. Oyun çıkış yaptığında bu notu düzenleyeceğiz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 10 ve üzeri
Üretici:
Warner Bros.
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