Injustice 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

NetherRealm Studios firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Warner Bros Interactive'in üstlendiği dövüş oyunu Injustice 2'nin çıkış tarihi belli oldu.

İlk oyun Injustice: Gods Among Us olarak adlandırılmıştı ve fantastik dövüş oyunu olarak raflardaki yerini almıştı. Batman, The Joker vb. birçok bilinen karakteri de barındıran oyun genç yaştaki oyuncu kitlesi tarafından beğeni toplayıp başarı sağlayınca ikinci oyun da pek gecikmedi.

Injustice 2 olarak adlandırılan bu ikinci oyunun çıkış tarihi NetherRealm Studios'un kreatif direktörü Ed Boon'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile belli oldu. Belirtilen bu çıkış tarihi 16 Mayıs 2017. Oyunun çıkış yapacağı platformlar ise PlayStation 4 ve Xbox One.

Injustice 2'de yer alacağı doğrulanan karakterler şu an için: Aquaman, Atrocitus, Batman, Blue Beetle, Deadshot, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Supergirl, Superman ve Wonder Woman olarak listeleniyor. Oldukça bilinen ve sevilen bu karakterler sayesinde ikinci oyunun da geniş kitleler tarafından oynanacağı şüphesiz.

