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Injustice 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı

NetherRealm Studios firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Warner Bros Interactive'in üstlendiği dövüş oyunu Injustice 2'nin çıkış tarihi belli oldu.

İlk oyun Injustice: Gods Among Us olarak adlandırılmıştı ve fantastik dövüş oyunu olarak raflardaki yerini almıştı. Batman, The Joker vb. birçok bilinen karakteri de barındıran oyun genç yaştaki oyuncu kitlesi tarafından beğeni toplayıp başarı sağlayınca ikinci oyun da pek gecikmedi.

Injustice 2 olarak adlandırılan bu ikinci oyunun çıkış tarihi NetherRealm Studios'un kreatif direktörü Ed Boon'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile belli oldu. Belirtilen bu çıkış tarihi 16 Mayıs 2017. Oyunun çıkış yapacağı platformlar ise PlayStation 4 ve Xbox One.

Injustice 2'de yer alacağı doğrulanan karakterler şu an için: Aquaman, Atrocitus, Batman, Blue Beetle, Deadshot, Gorilla Grodd, Harley Quinn, Supergirl, Superman ve Wonder Woman olarak listeleniyor. Oldukça bilinen ve sevilen bu karakterler sayesinde ikinci oyunun da geniş kitleler tarafından oynanacağı şüphesiz.

İndir
Injustice: Gods Among Us Android
Injustice: Gods Among Us Android Android için Resmi Injustice: Gods Among Us Oyunu

İndir555 MB
Injustice: Gods Among Us iOS
Injustice: Gods Among Us iOS iPhone ve iPad için Dövüş Oyunu

Injustice 2'nin Yeni Oynanış Fragmanı Geldi

Injustice: Gods Among Us Android Versiyonu Çıktı!

Yazar: - 09.01.2017

Injustice 2'nin Çıkış Tarihi Açıklandı İçin Yorum Yaz

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