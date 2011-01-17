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Inkscape
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Inkscape

0.92.1 (Windows)
Inkscape İndir Hemen İndir

57.9 MB
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Editör Puanı: 5/5
5

6 Kullanıcı: 4/5

4
Inkscape
Inkscape
Özgür Çınardalı Son güncelleme 1 saat önce

Inkscape açık kaynaklı olarak geliştirilen bir vektörel grafik düzenleme yazılımı. Illustrator, Freehand, CorelDraw ve Xara X gibi W3C standartı ölçeklenebilir vektör grafik dosya formatı (SVG) kullanan profesyonel programlara benzeyen Inkscape'in bunlardan farkı tamamen ücretsiz olması. Desteklenen SVG formatı ile en önemli grafik düzenleme seçeneklerini sizlere sunan bu ücretsiz program ile profesyonel sonuçlar ve çizimler hazırlayabileceksiniz.

JPEG, PNG, TIFF ve diğer formattaki resim dosyalarını açabildiğiniz ve dilediğiniz düzenleme işlemlerini gerçekleştirebildiğiniz Inkscape Creative Commons meta veri desteği, node editing, layer, text-on-path, flowed text ve direkt XML düzenleme gibi birçok özelliğe sahip.

Program ile oluşturduğunuz resimleri ve çoklu vektör tabanlı imajları dilediğiniz formatta kaydedebiliyorsunuz. Çok güçlü bir çizim ve boyama aracı olan Inkscape XML, SVG ve CSS standartlarında imaj dosyaları yaratmanıza ve özgürce çizim yapmanıza olanak sağlıyor.

Çizim ve boyama aracı ile istediğiniz her türlü şekil ve renkleri bulabileceğiniz Inkscape aynı zamanda kullanıcı ve yapımcılar arasındaki bağın sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Birbirinden hiç kopmayan ve sürekli fikir alışverişinde birbirine destek olan program kullanıcıları ve yapımcı topluluğu sayesinde Inkscape gelişimine devam ederken programı kullanmayı öğrenmek te çok kolay oluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
21 / 20,857
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Inkscape

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