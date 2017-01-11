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İnsan Hatası Yüzünden Arkansas Nükleer Bir Felaketin Eşiğinden Döndü

Titan 2 nükleeer füze

Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar nükleer programları çok göz önüne çekmese de güvenlik amacıyla hala bu teknolojiyi kullanıyor. Ancak bu teknolojinin en popüler olduğu zamanlarda, bir insan hatası yüzünden güveliği sağlamak yerine tüm Arkansas eyaletini yerle bir olmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Gelişen teknolojik nükleer savaş kontrol mekanizmalarının bir ucunda hala insanların duruyor olması bir nevi güvenlik supabı olarak görünse de bu tip teknolojilerde yapılacak en ufak bir hatanın savunmadan çok felaket getireceğine dair çok etkili bir dokumanter film yayınlandı.

ABD’de konuyla ilgili çekilen bir belgesel olan Command & Control, Arkansas’ın Damascus kasabasında yaşanan basit bir kazanın nasıl ölümcül sonuçları olabileceğini anlatıyor. Belgeseldeki olayın tamamen gerçek olduğu da resmi yetkililer tarafından onaylanmış. Bu kaza sonuncunda tüm Atlantik Okyanusu ve Meksika Körfezi kıyılarında nükleer serpinti tehlikesi yaşanabilirdi. Dahası Arkansas'ın haritadan silinme olasılığı da vardı.

Command control belgesel

Belgeselde anlatılan kaza, 1980 yılı Eylül ayında Dave Powell adından bir Titan II füze teknisyeninin bir somunu elinden rampaya düşürmesiyle gelişen bir dizi olayı anlatıyor. Bu somun rampayla füze arasında öyle bir noktaya sıkıştı ki oradan alınması neredeyse mümkün görünmüyordu. Eğer füze rampadan kalkacak olsaydı bu somun roketin yakıt deposu çeperinde metrelerce yarık oluşturacak ve fırlatmanın tepkisiyle tüm roketin infilak etmesine sebep olacaktı. O tarihlerde nükleer başlıklarıyla silolarda hazır tutulan tüm diğer roketlere de sirayet edebilecek bu patlama ABD’nin Arkansas ve Misissipi eyaletlerini haritadan silecekti.

Bu belgeselde kıssadan hisse ne kadar modern bir savunma sistemine sahip olursak olalım insan yapımı dikkatsizlikler bu savunma sistemlerini tamamen kıyamet silahlarına dönüştürebilirler.   

Çin, Üçüncü Dünya Savaşına Hangi Askeri Teknolojilerle Hazırlanıyor?

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Yazar: - 11.01.2017

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