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İnsan Hücreleri Bilgisayarlar Gibi Programlanabilecek

insan hücreleri programlama

Temelde minik bilgisayarlar olan insan hücreleri, kendilerine ait programlama diline, girdi ve çıktılara sahiptir. Örneğin ‘girdi’nin 'tatlı' olduğu bir algoritmada, kan şekeri yükselir ve pankreatik hücrelerinize mesaj iletilir, ‘çıktı’: daha fazla insülin.

Nature Biotechnology dergisinde dün yayınlanan makaleye göre, araştırmacılar insan hücrelerini 109 farklı mantıksal komut setine uyacak şekilde programlamayı başardılar. Bu başarıları sayesinde, hastalıklarla mücadelede ve önemli kimyasallar üretme durumunda belirli talimatlara veya çevresel ipuçlarına cevap verebilen hücreler programlanabilecek.

Araştırmayı yöneten Boston Üniversitesi'nden Biyolog Wilson Wong, bu mühendislik hücrelerini "genetik devreler" olarak adlandırıyor. Hastalığın teşhisinde kullanılabilecek bu hücreler, hastanın kan örneğiyle karıştırıldığında tıpkı bir ampul gibi ışık verebilir, böylelikle kan örneği analiz etmekte kullanılan pahalı makinelere gerek duyulmayabilir.

Araştırma sonucunun etkilediği en önemli konu ise, kanserli hücreleri tanımada ve bu hücrelerin yok edilmesinde kullanılabilecek olması. Şu an kullanılan yöntemlerde kontrolsüz çoğalan kanserli hücreler ile birlikte yok edilen sağlıklı hücrelerin önüne geçecek bu yeni buluş sayesinde, programlanmış hücreler sadece kanserli hücreleri yok ederek, hastanın iyileşme sürecini hızlandırabilecek.

İnanılmaz derecede karmaşık olan DNA yapısı, elektronik bir devre gibi basit "açık" ve "kapalı" anahtarları bulundurmadığı için anlatıldığı kadar kolay olmayacak yeni yöntem için Wong, "Kişisel deneyimlerimde genetik devreler inşa ederken, zamanımın yüzde 25'inde çalışabildiysem kendimi şanslı saydım." diyor. Yine de inşa ettikleri 113 devrenin 109'unun çalıştığının altını çizen Biyolog, tasarlanmış hücrelerin talimatlarını kodlayan DNA parçasını değiştirerek belirli bir proteinin üretimini kapatabileceklerini belirtiyor. Ne yazık ki 3 milyar yıldır evrilen insan genetiği, bazı talimatları çoğaltılmış ya da kodlamış olabilir. Gelişen teknoloji mi yoksa evrim mi galip gelecek? Sanıyorum ki bu sorunun cevabına yakın tarihte hep birlikte şahit olacağız.

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Yazar: - 28.03.2017

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