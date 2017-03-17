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İnsanlığını Kazanan Whanganui Nehri, Sosyal Medyayı Karıştırdı

Whanganui nehri insan sayılacak haberi

Yeni Zelanda’da Whanganui Nehri, nehrin yakınında yaşayan her hangi bir insanla aynı haklara sahip. Sosyal medyada çok konuşulan yeni hukuksal değişiklik, "insan haklarına aykırı değil mi?" düşüncesine yol açtı. Hükümetin ‘canlı varlık’ statüsünde saydığı nehrin hakları, Maori kabilesinden ve kraliyetten birer kişi tarafından mahkemelerde temsil edilecek.

Whanganui nehri insan sayılacak

Günümüzde, dernek, vakıf, sendika, şirket gibi oluşumlara tanınan bu hakkın Whanganui Nehri’ne verilmiş olmasını garipsiyenlere, Biliyorum ki insanların hissettiği ilk şey doğal bir kaynağa hukuki şahsiyet kazandırmanın oldukça garip olacağıdır ancak bu, şirketlerden ya da anonim topluluklardan daha garip değildir.” diyen Yeni Zelandalı Bakan Chris Finlayson, Maorilerin 160 yıldan uzun süredir nehre bu statüyü kazandırmak için mücadele ettiğini söyledi. Maori kabilesini parlamentoda temsil eden milletvekili Adrian Rurawhe, nehrin iyiliğinin insanların iyiliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu savundu.

Nehir için 80 milyon dolar tazminat ve nehrin temizlenmesi için de 30 milyon dolar fon verilecek. 

Günümüzde birçok insan ve hayvanın sahip olamadığı bu haklara bir nehrin sahip olması hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Yazar: - 17.03.2017

İnsanlığını Kazanan Whanganui Nehri, Sosyal Medyayı Karıştırdı İçin Yorum Yaz

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