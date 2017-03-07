Insta Big Profile Photo
Instagram profil fotoğraflarını büyük görüntüleyin, telefonunuza indirin.
Insta Big Profile Photo, Instagram profil resmi büyütme ve profil fotoğrafı indirme uygulaması olarak öne çıkıyor. Sadece Android platformunda indirilebilir olan uygulamayla dilediğiniz bir kişinin (hesabı kilitli olsa dahi) profil fotoğrafını dilediğinizce büyütüp telefonunuza kaydedebiliyorsunuz. En iyi stalk aracı diyebilirim.
Instagram’da profil resimleri bildiğiniz üzere hem mobil hem de masaüstünde belli bir boyutta görülüyor. Diğer sosyal ağlarda profil fotoğrafını dokunduğunuz vakit fotoğrafın orijinal boyutunu görebilmenize rağmen Instagram bunu sunmadığından kişinin yüzünü net bir şekilde göremiyorsunuz. Bu noktada yardımcı olan uygulamalardan biri Insta Big Profile Photo.
Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz uygulamayla Instagram profil fotoğrafı büyütmek ve indirmek oldukça basit. Tek yapmanız gereken profil fotoğrafını büyük görmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını kutucuğa girip ardından fotoğrafı göster butonuna dokunmak. Fotoğrafın büyütülmüş hali anında karşınızda.
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