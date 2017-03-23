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Instagram +18 İçerikleri Engellemeye Başlıyor

Instagram Hassas İçerik Engel

Instagram, önceden toplu pornografi fotoğrafları gibi topluluk kurallarını ihlal eden yayınları tespit ediyor ve sansürlemek için bazı çalışmalar yapıyordu. Şimdi ise şirket, kurallarına uymayan ve potansiyel olarak hassas olan içerikleri engellemek için adımlar atıyor. Sosyal ağ, bu açıklamaya uyan yayınların üst kısmında "Hassas İçerik" uyarısı içeren bulanık ekran özelliğini bünyesine ekleyecek.

Instagram'ın yapmış olduğu bu açıklama, temel olarak kullanıcılar tarafından rahatsızlık verici olarak bildirilen, fakat buna rağmen yayınlanan içeriklerin durdurulabileceği anlamına geliyor. Instagram yönergelerine göre yayınlanmaması gereken bu içerikler, bulanık ekran özelliği sayesinde engellenebilecek. Bulanık görüntü hem liste hem de tablo görünümünde gösterilecek ve Instagram, uygulamanın "şaşırtıcı veya istenmeyen deneyimleri" engelleyeceğini söylüyor. Bu durumda şirket, topluluk şikayetlerini azaltmak ile kurallarını nispeten şeffaf tutmak arasında bir denge bulmaya çalışıyor olabilir.

Instagram Hassas İçerikler

Instagram'ın yeni bulanık içerik filtreleri, topluluğa yönelik kötüye kullanım oranlarını azaltmak için iyi bir adım olmuş. Sosyal ağı her yaştan insanın kullandığı düşünüldüğünde, hassas içeriklerin herkese açık olmaması önemli. Bakalım şirket ilerleyen dönemlerde kötüye kullanım politikalarında ne gibi değişiklikler yapacak.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Instagram'a Çevirimdışı Özellikler Geliyor

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 23.03.2017

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