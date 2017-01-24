Instagram Canlı Yayın Özelliği Artık Türkiye'de

Instagram tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulan ve bir süredir test aşamasında olan Instagram canlı yayın özelliği an itibarıyla tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu. Instagram canlı yayın özelliğini hemen denemek isteyen kullanıcıların yapması gereken tek şey; telefonları üzerinde yer alan Instagram uygulamasını güncel sürüme yükseltmek.

Daha önce rakiplerinin sahip olduğu benzer bir özelliği hikayeler olarak Instagram'a taşıyarak çok tepki alan Mark Zuckerberg, bu kez de hem Facebook üzerinde uzun zamandır kullanılan hem de birçok rakip uygulamanın can alıcı özellikleri arasında yer alan "Canlı Yayın Özelliği" 'ni yine Instagram üzerinde kullanıcıların beğenisine sundu.

Klasik canlı yayın uygulamalarından farklı olarak Instagram'ın hikayeler bölümü üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar, Instagram hikayelerinde olduğu gibi sonsuza kadar saklanamıyor ve bir süre sonra kişinin hikayeleri arasından siliniyor. Buna rağmen mobil kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Instagram'a böyle bir özelliğin gelmiş olması, eminim ki aynı işleve sahip birçok rakibinin canını sıkmaya yetecektir.

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Instagram Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır?

- Öncelikle telefonunuz üzerinde yer alan Instagram uygulamasını son sürümüne güncellemelisiniz.

- Instagram'ı güncelledikten sonra, güncellemiş olduğunuz Instagram uygulamasını açın ve sol üst köşede yer alan "Hikayen" bölümüne dokunun.

- Son olarak ekranın alt bölümünde yer alan menüyü sola doğru kaydırarak "Canlı" sekmesine gelin ve ardından "Canlı Video Başlat" butonuna dokunarak arkadaşlarınızla canlı yayınınızı paylaşmanın keyfini çıkarın. Hepsi bu kadar!

Instagram canlı yayın özelliğini kullanmak isteyen kullanıcıların bilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de yapacakları canlı yayınların sadece arkadaşları tarafından görünmüyor olması. Aynı zamanda yapılan canlı yayınlar Instagram'ın keşfet özelliği üzerinde diğer kullanıcılar tarafından da görüntülenebiliyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Instagram'a gelen bir diğer özellik de direkt mesajlar aracılığıyla takip ettiğiniz kullanıcılara silinen fotoğraf ve video gönderebilme olarak dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde takip ettiğiniz tüm kullanıcılara dilediğiniz zaman silinen fotoğraflar ve videolar gönderebileceksiniz. Üstüne üstlük göndermiş olduğunuz bu fotoğraf veya videolardan karşı tarafın ekran görüntüsü alması durumunda tarafınıza bir de bilgilendirme mesajı gelecek.

Instagram'a yeni gelen özellikleri nasıl bulduğunuzu yorumlar bölümü aracılığıyla bizlerle paylaşabilir ve yeni özellikler hakkında daha fazla bilgiye aşağıda yer alan rehber yazımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Instagram Canlı Yayın Özelliği Nasıl Kullanılır?