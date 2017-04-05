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Instagram Doğrudan Mesaj ile PC'den Resim ve Video Gönderimine İzin Veriyor

Instagram Windows 10 üzerinden hala profiliniz fotoğraf yüklemenize izin vermiyor. Eğer dizüstü bilgisayarınızda bütünleşik da ya da PC'nize eklediğiniz afili bir kameranız yoksa bu mümkün olamıyor.

Ama artık şimdi Instagram uygulaması PC'lerde DM yoluyla (direkt mesaj) arkadaşlarınıza video ve resim yollamanıza izin veriyor. Bunun için Windows 10 mağazasından güncel Instagram uygulamasını indirmeniz yeterli.

İndir54 MB
Instagram
Instagram Windows 10 İçin Instagram Uygulaması

Aslında durum şöyle bir düşündüğünüzde çok da mantıklı gelmiyor. Genel olarak profilinize PC'den resim ve video gönderemezken, bunu sadece DM özelliğini kullanabiliyor olmak biraz garip. Aslında hikayelerinizi paylaşmak için çeşitli ayar seçenekleri mevcut ama bir resim gönderimi yamak istediğinizde uygulama size kontak listenizi gösteriyor ve bunu aşmanız mümkün olamıyor. Kısaca özelliği mobil cihazlardaki gibi kullanamıyorsunuz.

Instagram Doğrudan Mesaj ile PC'den Resim ve Video Gönderimine İzin Veriyor

Eğer PC2nize ya da dizüstü bilgisayarınızla bütünleşik bir kameranız varsa, uygulamayı açtığınızda ana sayfanızın sağ üst tarafındaki kamera ikonunu kullanarak bunu deneyebilmeniz mümkün bunu kolayca hemen denemeniz mümkün.

 Instagram Doğrudan Mesaj

Bu arada Windows 10 Instagram uygulamasında bir kamera tuşunun bulunması bu uygulamanın geleceği hakkında sağlam umutlar beslememizi de sağlıyor.

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Yazar: - 05.04.2017

Instagram Doğrudan Mesaj ile PC'den Resim ve Video Gönderimine İzin Veriyor İçin Yorum Yaz

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