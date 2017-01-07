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Instagram Hikayeler'e Live Photos Desteği Geldi

instagram hikayeler live photos

Hikayeler güncellemesi ile genişlemeye devam eden Instagram, sürekli bünyesine yeni özellikler ekliyor. Yapılan son güncelleme ile birlikte hikayeler kısmına live photos desteği geldi ve yeni renkler eklendi. 

Instagram'ın ağustos ayında yaptığı bir yenilikle birlikte sisteme eklenen hikayeler kısmı, geçici olarak fotoğraflar ve videolar paylaşmanızı sağlıyordu. Snapchat'ten aşina olduğumuz bu özellik kullanılarak paylaşılan görseller, 24 saat sonra profilinizden ve internetten uçup gidiyordu. Bu sistemi geliştirmeye devam eden Insgtagram, hikayeler tarafına yeni özellikler de eklemeye devam ediyor, son yapılan güncellemeyle birlikte artık hikayelerde Live Photos (canlı fotoğraflar) görselleri de paylaşılabilecek. 

iPhone 6 ile birlikte iOS'a eklenen Live Photos, yaşadığınız anları sizlere daha canlı şekilde aktarmayı amaçlıyordu. Bu özellikle birlikte telefonun kamerasını açıp fotoğraf çektiğinizde, eski telefonlarda sadece o fotoğraf saklanıyordu. Live Photos ile birlikte fotoğrafı çekmenizden önce ve sonra küçük videolar da kaydedilmeye başlandı ve işlem tamamlandığında bu videolar kullanıcıya sunulur oldu.

Farklı bir fotoğraf uzantısı olarak kaydedilen bu görüntüler, artık Instagram Stories kısmına girilip, yüklenebilecek. Uygulama üzerinde bu kısmına girmenizle birlikte iPhone'lar üzerinde galeri açılacak ve kendi galerinizden Live Photos içeriklerini de görebileceksiniz. Ardından paylaşmak istediğiniz Live Photos'a gelip, 3D Touch özelliğini çalıştırmak suretiyle bu görüntüyü Boomerang üzerinden Instagram'a yükleyebileceksiniz.

Tüm bu Live Photos güncellemesinin yanı sıra iPhone'lar için bir başka yenilik daha yapıldı. Artık iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sahipleri, Instagram'da fotoğraf paylaşırken, düzenleme kısmında daha geniş bir renk paletine sahip olacaklar. 

İndir16 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir48 MB
Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir54 MB
Instagram
Instagram Windows 10 İçin Instagram Uygulaması

Instagram Takipçi Kasma Uygulamalarının İpini Çekiyor!

Instagram'ın Canlı Hikayeler Özelliği Çok Yakında!

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Yazar: - 07.01.2017

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