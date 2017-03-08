Teknoloji dünyası son zamanlarda Snapchat ile kafayı bozmuş durumda. Popüler hikaye paylaşma platformunun çekirdek özelliklerini, kendi uygulamalarına monte etmekten çekinmeyen şirketler, bu durumun dozunu giderek artırıyor. Şimdi duyacaklarınız eminim size de yok artık dedirtecektir. Hazır mısınız? Instagram, Snapchat'in 'yer çıkartmaları' özelliğini de kopyaladı.

Popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram, Salı günü 'Hikayeler' servisini güncelledi. Snapchat'in benzer servisi yer filtrelerini kendine uyarlayan platform, popüler şehirlerin çıkartmalarını bünyesine ekledi. İlk kez New York ve Jakarta gibi şehirlerde yer alan çıkartmalar, bu şehirlerdeki belirli semtlere uygun ve onları tanımlayacak şekilde tasarlandı.

Snapchat'in kullanıcılar tarafından üretilen filtrelerinden farklı olarak, Instagram'ın yer çıkartmalarını en azından şimdilik şirket kendi tasarlıyor. Görünüşe göre şirket, daha fazla şehire açılacak ve koleksiyonunu genişletecek. Bu noktada kullanıcı katılımı sağlanır mı henüz bilmiyoruz.

Eğer bu özelliği kullanmak isterseniz, Hikayeler servisindeki 'Çıkartmalar' bölümüne uğramanız yeterli. Alıştık demek ilginç geliyor, fakat bu işin sonu gelmeyecek gibi görünüyor. Nitekim başka şirketler de bu özellikleri kopyalamaya çoktan başladılar. Umarız Snapchat, daha yenilikçi özellikler ve fikirlerle bu zorlukları aşmasını bilir. Aşamazsa, şirketi gerçekten zor günler bekliyor.

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