Instagram Tarihinin En Çok Beğenilen Fotoğrafı Beyonce'tan Geldi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, Instagram uygulamasının hizmete açılmasından bu yana tüm zamanların en çok beğenilen Instagram fotoğrafına imzasını attı. İkinci hamileliğini tıpkı diğer ünlülerin de yaptığı gibi Instagram üzerinden paylaşan Beyonce, fotoğrafa rekor beğeni gelmesinin ardından Instagram tarihinin en çok beğeni toplayan fotoğrafının altına da imzasını atmış oldu.

Beyonce’un hamile halini Instagram’da paylaştığı fotoğraf yaklaşık olarak 9 milyon beğeni alarak en çok beğeni alma rekorunu, rekorun eski sahibi Selena Gomez’den devraldı. Selena Gomez’in Coca-Cola reklamı şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon 300 bin beğeni toplayarak bu alandaki rekoru kırmıştı. Yani Beyonce bu rekor ile 24 saat gibi çok kısa bir sürede yaklaşık 3 milyon beğeni fark atarak bu rekordaki çıtayı da oldukça yükseltmiş oldu. Kendi şarkısını seslendirirken şişeden kola içen Selena Gomez’in reklam filmi Temmuz 2016’da bu rekoru eline almıştı. Beyonce’un bu beğeni sayısını sadece 24 saatte elde ettiğini ve kuşkusuz daha da artacağını düşünürsek, halihazırda kırılan rekorun tekrar kırılması çok güç olacak gibi görünüyor.

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