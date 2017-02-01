?     Geri Bildirim
Instagram Video İndirici
TamindirWebİnternetInstagram Video İndirici - Instagram Videoları İndirme Servisi

Instagram Video İndirici

Adrese Git Adrese Git

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Instagram Video İndirici

Instagram'daki videoları hem video hem de ses formatında indirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 14 dakika önce

Instagram Video İndirici servisiyle Instagram’da gördüğünüz ve saklamak istediğiniz fotoğraf ve videoları kolayca indirebilirsiniz.

Bilgisayarınız üzerinden kolayca Instagram videoları ve fotoğraflarını indirmenize olanak sağlayan Instagram Video İndirici servisi oldukça hızlı ve pratik diyebilirim. Takip ettiğiniz hesapların paylaştığı video veya fotoğrafları saklamak istiyorsanız, herhangi bir uygulama kurmanıza gerek kalmadan kolayca indirebilmenize olanak sağlayan servisi mutlaka denemenizi öneriyorum.

İndirmek istediğiniz içeriğin bağlantısını kopyaladıktan sonra site ana sayfasındaki kutucuğa yapıştırıp, aşağıdaki butonlardan dilediğinizi seçerek indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İndirmek istediğiniz videolardaki müzikleri kaydetmek istiyorsanız, videoyu mp3’e dönüştürme programlarını yüklemenize gerek kalmadan MP3 indir butonuna tıklayabilirsiniz. İndir butonuna bastıktan sonra gerekli dönüştürme işlemleri saniyeler içerisinde gerçekleştiriliyor ve indirme işlemi otomatik olarak başlıyor.

Instagram Video İndirici için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Web Tabanlı
Üretici:
ByClick

İnternet Popülerleri

  1. Speedtest.net
    Speedtest.netİnternet Hız Testi Web Uygulaması
  2. Evozi Apk Downloader
    Evozi Apk DownloaderEvozi Google Play Uygulamaları İndirme Yardımcısı
  3. On Numara Sorgulama
    On Numara SorgulamaOn Numara Çekiliş Sonuçları Sorgulama Uygulaması
  4. GTA 5 Haritası
    GTA 5 HaritasıTarayıcı Tabanlı Grand Theft Auto 5 Haritası
  5. DuckDuckGo
    DuckDuckGoArama Kaydı Tutmayan Arama Motoru