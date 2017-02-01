Instagram Video İndirici servisiyle Instagram’da gördüğünüz ve saklamak istediğiniz fotoğraf ve videoları kolayca indirebilirsiniz.

Bilgisayarınız üzerinden kolayca Instagram videoları ve fotoğraflarını indirmenize olanak sağlayan Instagram Video İndirici servisi oldukça hızlı ve pratik diyebilirim. Takip ettiğiniz hesapların paylaştığı video veya fotoğrafları saklamak istiyorsanız, herhangi bir uygulama kurmanıza gerek kalmadan kolayca indirebilmenize olanak sağlayan servisi mutlaka denemenizi öneriyorum.

İndirmek istediğiniz içeriğin bağlantısını kopyaladıktan sonra site ana sayfasındaki kutucuğa yapıştırıp, aşağıdaki butonlardan dilediğinizi seçerek indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İndirmek istediğiniz videolardaki müzikleri kaydetmek istiyorsanız, videoyu mp3’e dönüştürme programlarını yüklemenize gerek kalmadan MP3 indir butonuna tıklayabilirsiniz. İndir butonuna bastıktan sonra gerekli dönüştürme işlemleri saniyeler içerisinde gerçekleştiriliyor ve indirme işlemi otomatik olarak başlıyor.