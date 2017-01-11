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Instagram'a 2 Yeni Özellik Daha Geldi

Instagram’ın açıkladığı iki yeni araç

Facebook günde 150 milyonun üzerinde insanın kullandığını Instagram Hikayelerini hem  ‘Hikâye İstatistikleri’ hem de hikâyeler içerisinde yer alacak tam ekran reklamlar özellikleriyle zenginleştirdi.

Instagram Geliştirme Başkanı Amy Coleson yenikle ilgili olarak, “Instagram topluluğu, Instagram Hikayelerini büyük bir yaratıcılıkla kucakladı ve bugün günde 150 milyonun üzerinde insan Instagram Hikâyelerini kullanıyor. Son beş aydır insanların gerçekten işletmelerin hikâyeleriyle ilgilendiğini gözlemledik; öyle ki, en fazla izlenen hikâyelerin üçte biri, işletmelerin hikâyelerinden oluşuyor. Bugünden itibaren işletmeler Instagram Hikâyelerinde reklamları kullanarak global kitleyle, insanların sevdiğini bildiğimiz kapsayıcı deneyimi kullanarak iletişim kurabilecek. Önümüzdeki aylarda Türkiye’deki işletmelerin bu yeni formata nasıl tepki vereceğini görmek için heyecanlanıyoruz” diye konuştu.

Instagram’ın açıkladığı iki yeni araç

Hikâye İstatistikleri: Tüm dünyada kullanıma sunulan Hikâye İstatistikleri, Instagram’da işletme profili bulunan işletmeler her hikâye için erişim, etkileşim, yanıtlar ve görüntülenme rakamları gibi verileri görüntüleyebilecekler. Bu istatistikleri görüntüleyerek, hedef kitlelerine daha uygun, onlar için daha anlamlı içerikler oluşturabilecekler.

Hikaye Reklamları: Instagram bu günden itibaren Hikâyelerde tam ekran reklamları da test etmeye başlıyor. Hedefleme, erişim ve ölçümleme gibi özelliklere sahip olacak olan reklamlar ile işletmeler hikâyeleri izleyen insanların ilgi alanlarına uygun içerikler oluşturabilecek. Hikâyelerin yaklaşık yüzde 70’inin sesli izlendiği göz önünde bulundurulduğunda, kapsayıcı, tam ekran reklamlar insanların daha önce deneyimlemediği bir yakınlık sağlayacak.

İndir16 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir48 MB
Instagram Windows-phone
Instagram Windows-phone Windows Phone için Popüler Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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Yazar: - 11.01.2017

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