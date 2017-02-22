Instagram'a Albüm Oluşturma Özelliği Geldi

Instagram tarafından daha önce duyurulan albüm paylaşımı özelliği aktif hale getirildi. Yapacağınız güncelleme ile hemen albüm özelliğini kullanmaya başlayabilir, fotoğraflarınızı ve videolarınızı bu şekilde paylaşabilirsiniz.

Kullanıcılarını tek bir fotoğrafa mahkum etmek istemeyen Instagram, doğum günleri ya da başka kutlamalar gibi üst üste fotoğraflar koymak istediğiniz anlarda, sizi rahatlatacak albüm özelliğini kullanılabilir hale getirdi. Yapılan son güncelleme ile sisteme eklenen bu özellik sayesinde, aynı anda 10 video ya da fotoğraf paylaşabileceksiniz. Ana sayfanızda ve profilinizde küçük bir kitap işaretiyle diğer görüntlerden ayrılacak olan albüm özelliği, oldukça ilginç uygulamalara izin vermeye de müsait.

Halihazırda uygulayabildiğiniz filtreler ya da başka düzeltmelerin de kullanılabileceği albümlerin nasıl görüneceğini ön izlemeniz de mümkün olacak. Böylece bütün fotoğrafları ya da videoları yükledikten sonra albümünüzü düzenleyebilecek ve nasıl paylaşılmasına karar verebileceksiniz.

Yeni özelliği kullanabilmeniz için mobil cihazlarınızı güncellemeniz isteniyor. Bunun için iOS 10.9 sürümüne sahip olmanız gerekirken, Android üzerinden Google Play aracılığıyla güncellemeyi edinebilirsiniz.

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