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Instagram'a Albüm Oluşturma Özelliği Geldi

instagram albüm paylaşma

Instagram tarafından daha önce duyurulan albüm paylaşımı özelliği aktif hale getirildi. Yapacağınız güncelleme ile hemen albüm özelliğini kullanmaya başlayabilir, fotoğraflarınızı ve videolarınızı bu şekilde paylaşabilirsiniz.

Kullanıcılarını tek bir fotoğrafa mahkum etmek istemeyen Instagram, doğum günleri ya da başka kutlamalar gibi üst üste fotoğraflar koymak istediğiniz anlarda, sizi rahatlatacak albüm özelliğini kullanılabilir hale getirdi. Yapılan son güncelleme ile sisteme eklenen bu özellik sayesinde, aynı anda 10 video ya da fotoğraf paylaşabileceksiniz. Ana sayfanızda ve profilinizde küçük bir kitap işaretiyle diğer görüntlerden ayrılacak olan albüm özelliği, oldukça ilginç uygulamalara izin vermeye de müsait. 

Halihazırda uygulayabildiğiniz filtreler ya da başka düzeltmelerin de kullanılabileceği albümlerin nasıl görüneceğini ön izlemeniz de mümkün olacak. Böylece bütün fotoğrafları ya da videoları yükledikten sonra albümünüzü düzenleyebilecek ve nasıl paylaşılmasına karar verebileceksiniz.

instagram albüm özelliği

Yeni özelliği kullanabilmeniz için mobil cihazlarınızı güncellemeniz isteniyor. Bunun için iOS 10.9 sürümüne sahip olmanız gerekirken, Android üzerinden Google Play aracılığıyla güncellemeyi edinebilirsiniz. 

İndir16 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

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Yazar: - 22.02.2017

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