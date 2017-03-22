Instagram'a Çevirimdışı Özellikler Geliyor

Popüler fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram, kısa süre sonra çevirimdışı çalışan bazı özellikler kazanabilir. Facebook'un yaklaşmakta olan F8 geliştirici konferansının gündemine ilişkin bir basın bülteni yayınlamasının ardından ortaya çıkan bu gelişme, düşük bant genişliği olan ülkelerdeki kullanıcılar için çevrimdışı deneyimlerle tanışma imkanı verecek.

"Instagram için Çevrimdışı Deneyimler Oluşturma" başlıklı oturumun açıklamasını paylaşan şirket, Instagram deneyimini kullanıcı olmasalar bile herkesin kullanmasına izin veren çevrimdışı deneyimleri test ediyor. Bunun tam olarak nasıl işleyeceği veya Instagram özelliklerinin çevrimdışı nasıl çalışacağı hakkında henüz bilgi yok. Yaklaşık 20 dakika sürecek olan oturumun açıklamasında ekip, "ilk deneyimlerini" paylaşacağını açıkladı.

Instagram'ın gelişmekte olan ülkelerde kullanımını kolaylaştırmak adına çevrimdışı özellikleri veya deneyimleri test etmesi şaşırtıcı değil. Çünkü bildiğiniz üzere Facebook Lite uygulaması da buna benzer bir anlayışla piyasaya çıkarılmıştı. Uygulamanın 600 milyon kullanıcısının çoğunluğu şu anda ABD dışında ve hızlı internet bulmanın zor olduğu bölgelere doğru genişleme politikası izlemek istiyor. 2G bağlantıları için optimize edilmiş ve 200 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook Lite gayet başarılı bir ivme kazandı.

Instagram'ın bu yeniliği kullanıcılar tarafından benimsenir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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