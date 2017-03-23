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Instagram'dan Randevu Alma Dönemi Başlıyor

Instagram'dan Randevu Alma Dönemi Başlıyor

Geçtiğimiz bir yıl boyunca sürekli güncelleme yapıp bir çok özellik kazanan Instagram, bu sefer de işletmeler için “randevu al” butonu eklemeyi planlıyor.

1 milyon aktif reklam verene ulaştığını açıklayan Instagram, işletmeler için daha önemli bir platform haline gelmek için birazda kullanıcılardan çok reklam verenlere hizmet etmeye başlıyor.

Instagram resmi blog sayfasında, Instagram 1 milyon reklam veren dışında tam 8 milyon kadar işletmenin “işletme profili” kullandığını ve son 1 ayda 120 milyon kişinin bu işletmelerle doğrudan ilgilendiğini de (email atma, direkt adres alma, siteye tıklama, telefonla arama veya direkt mesaj atma) belirtildi.

Bu rakamlar doğrultusunda Instagram, yakın zamanda işletme profillerine “rezervasyon al” butonu eklemeyi planladığını da blogunda belirtti. Bu noktada blog yazısına bir de kuaför randevusu nasıl alınır örneği de eklemeyi unutmadı tabi. Bu örnek sadece işletmelerin Instagram hesaplarına nasıl "randevu butonu" ekleyeceklerini gösteriyor. Bu arada elbette kullanıcılar için de bir örnek video hazırlamıış ancak bu sayfada en altta görüntülemeniz mümkün.

İndir23.53 MB
Instagram Android
Instagram Android Android için Sosyal Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

İndir14 MB
Instagram iOS
Instagram iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Fotoğraf Paylaşma Uygulaması

Instagram'a Canlı Yayın Kayıt Özelliği Geldi

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Yazar: - 23.03.2017

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