Intel 30 Bin Dolar Ödül Dağıtacak

Birçok teknoloji firmasının ardından Intel de ‘Bug Bounty’ Programı başlattığını duyurdu. Güvenlik araştırmacılarının 30 bin dolara kadar ödül kazanabileceği ödül programı HackerOne üzerinden paylaşıldı.

Şirketlerin sistemlerini farklı gözlere test ettirerek hataların bulunmasını, böylelikle güvenliklerini pekiştirmeyi hedefledikleri Bug Bounty Programları her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Yakın zamanda Microsoft'ta Office Insider'daki güvenlik açıkları için 15 bin dolara kadar ödül dağıttığını duyurmuştu. Son 3 yılda 1.5 milyon dolardan fazla ödül dağıtan Microsoft gibi, Facebook ve Google da açıklarını bulan siber güvenlik uzmanlarına milyon dolarlar dağıttı.

Intel, başlattığı programda bulunan açıkları ‘düşük’, ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘kritik’ olmak üzere 4 seviyeye ayırdı. 500 dolardan başlayan ödüller, seviyesine göre 30 bin dolara kadar yükseliyor. Araştırmacıları sorunları belirlemeye teşvik etmek, doğrudan değerlendirmek ve düzeltmek için hızlı adımlar atmayı amaçladıklarını açıklayan Intel sözcüleri, şirketin satın aldığı her türlü altyapının ilk 6 ay boyunca programa dahil olmadığını duyurdu.