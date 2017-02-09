Intel, 7 nm Üretim İçin 7 Milyar Dolar Harcayacak

Günümüzün en büyük işlemci üreticilerinden olan Intel, gelecekte üreteceği Cannonlake işlemci ailesinden sonra piyasaya süreceği işlemci ailelerinin altyapısını şimdiden hazırlamaya başladı. Kaby Lake işlemcilerini yeni piyasaya süren Intel, uzun bir süredir performans anlamında piyasanın en güçlü işlemcilerini üretmekteydi. Daha çok giriş segmenti ve orta segmentte fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken AMD, konu yüksek performans olduğunda Intel ile rekabet edememişti. Bunun sebebi ise Intel'in üretim teknolojisini sürekli geliştirmesi ve işlemcilerini hassas ve detaylı bir üretim sürecine tabi tutmasıydı.

Bilindiği üzere bir önceki nesil Skylake işlemciler ve yeni Kaby Lake işlemciler 14 nm üretim teknolojisi ile üretilmişlerdi. Intel'in Cannonlake ile 10 nm üretime geçiş yapması bekleniyor. Daha önceden Cannonlake işlemcilerin 2017 sonunda piyasaya sürüleceği açıklayan Intel, bu tarihi 2018 başına ertelemişti. Intel'in 10 nm ile üretilen Cannonlake'ten sonra geçiş yapacağı üretim teknolojisi ise 7 nm üretim teknolojisi olacak.

Intel, 7 nm üretim teknolojisinin kullanılacağı üretim tesislerini Amerika'nın Arizona bölgesinde konumlandıracak. Fab 42 olarak adlandırılacak bu tesislerde 3.000 mühendis ve teknisyen çalıştırılacak. Bunun haricinde diğer işler için 10.000 personele uzun vadeli iş imkanı sunulacak.

Intel'in 7 nm üretim planlarını açıklayan Intel CEO'su Brian Krzanich, yeni Amerikan başkanı Donald Trump'un yanında yaptığı açıklamada bu iş için 7 milyar dolarlık bir bütçe ayırdıklarını dile getiriyor. Intel'in yeni üretim tesislerini kurması 3-4 yıl alacak.

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