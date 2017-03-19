Intel Driver Update Utility2.7.1.1
Donanımlarınızın düzgün çalışması için gerekli sürücüleri güncel tutar.
Intel Driver Update Utility, Intel Desktop Boards, Intel NUC, Intel Compute Sticks gibi çeşitli Intel ürünleri için sürücü güncellemelerini kontrol eden ücretsiz bir araç. Intel ekran kartı, dahili ses kartı, kablosuz ve kablolu ağ ürünleri, masaüstü anakartları ve diğer donanımların düzgün çalışması için en yeni sürücüleri sizin yerinize buluyor. Size sadece indir ve yükle butonuna tıklamak kalıyor.
Windows 7 ve üzeri işletim sistemlerinde (32-bit ve 64-bit fark etmiyor) çalışan Intel Sürücü Güncelleme Aracı, sisteminizi derinlemesine tarayarak Intel marka bileşenlerin sürücülerinin güncel olup olmadığını tespit ediyor. Tek yapmanız gereken; “Start Scan” ile sürücü arama işlemini başlatmak ve tarama sonucu ekranında “Download” butonuna tıklamak. İndirmenin ardından yükleyerek eski sürücüyü güncelleme işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Sürücüleri dilediğiniz bir klasöre indirip, yedekleme şansına da sahipsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Intel
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