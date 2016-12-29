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Intel i7 7700K İşlemci ile 7 GHz Hızı Geçtiler!

Intel i7 7700K İşlemci ile 7 GHz Hızı Geçtiler!

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir overclock denemesinde Intel tarafından üretilen i7 7700K işlemci kullanılarak 7 GHz gibi rekor bir çekirdek hızı elde edildi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda yeni Intel Kaby Lake ailesine mensup işlemciler ile ilgili kısıtlı bilgiler paylaşılmıştı. Skylake işlemci ailesinin yerine geçecek olan Kaby Lake işlemciler hakkında internete sızan bilgiler bu işlemcilerin Skylake işlemcilere göre küçük bir miktar yükseltilmiş çekirdek hızlarıyla geleceğini gösteriyordu. Fakat arada devrim yaratacak bir çekirdek hızı artışı görünmüyordu. Intel, önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı Kably Lake işlemcilerin amiral gemisi olacak i7 7700K'yı önceden birkaç overclock ustasına göndererek bu işlemcilerin sınırlarını zorlamalarını ve güçlerini sergilemelerini istemişti.

Intel'in daveti üzerine iş başına koyulan hızaştırma ustalarından Allen "Splave" Golibersuch, Intel i7 7700K işlemciyi adeta coşturdu. Günümüzde piyasada satılan en yüksek çekirdek hızına sahip işlemciler 5 GHz hız limitinde kalıyorlar. İşlemci çarpanı açık işlemcilerde ise overclock yapılabiliniyor; fakat özel bir soğutma çözümü kullanılsa bile 7 GHz hızı yakalamak ve sistemin stabil kalmasını sağlamak oldukça güç. Allen "Splave" Golibersuch ise zoru başardı ve kurduğu özel sistemle 7 GHz barajını aşarak adeta şov yaptı.

7 GHz hızın elde edilebilmesi için belli fedakarlıklar da yapılmış. 4 çekirdek sayısına sahip olan i7 7700K'nın hyperthreading özelliği ve 2 çekirdeği kapatılmış ve işlemci sadece 2 çekirdekle çalıştırılmış. Vcore voltajı 2.00 V'un üzerine çekildikten sonra işlemci çarpanı 69 olarak belirlenmiş ve sonuçta 7022.96 MHz'lik çalışma frekansı yakalanabilmiş. Allen "Splave" Golibersuch bu hızda sistemin stabil kalabilmesi için soğutma çözümü olarak da sıvı nitrojen tercih etmiş.

Şu an piyasadaki Intel işlemciler hızaştırma yapılmadan maksimum 4.5 GHz civarındaki hızlara çıkabiliyorlar. Yeni nesil işlemcilerle birlikte bu hızın küçük bir hızaştırmayla 5 GHz'e çıkacağını söyleyebiliriz.

Intel Kaby Lake İşlemcilerin Özellikleri Sızdırıldı

Intel'in 7. Nesil Kaby Lake İşlemcileri Resmi Olarak Tanıtıldı, Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Yazar: - 29.12.2016

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