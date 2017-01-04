Intel Kaby Lake İşlemcilerin Fiyatları ve Özellikleri Belli Oldu

Intel, geçtiğimiz aylarda yeni Kaby Lake işlemci ailesini duyurmuştu; fakat bu işlemci ailesinin detayları resmiyet kazanmamıştı. Intel Kaby Lake işlemcilerin hangi hızda çalışacakları ile ilgili daha önceden resmi bir bilgi paylaşılmamıştı; fakat birkaç sızıntı sayesinde ortaya bu işlemcilerin hızları ile ilgili bilgiler çıkmıştı. Ayrıca Intel Kaby Lake fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Intel nihayet söylentilere son vermeye karar verdi ve yeni Kaby Lake işlemcilerinin model adlarını, hızları, teknik detayları ve fiyatlarıyla birlikte listeledi.

Intel'in 7. nesil Kaby Lake işlemcilerine genel olarak bakıldığında bu işlemcilerin Skylake işlemcilerle kıyaslandığında çok büyük bir fark yaratacağı söylenemez. Zaten Intel, Kaby Lake işlemcileri için üretim teknolojisini ilerletmek yerine mevcut teknolojiyi optimize etmeyi tercih etmişti. Yani Kaby Lake işlemciler de Skylake işlemciler gibi 14nm üretim teknolojisiyle üretiliyorlar. Fakat Intel bu üretim teknolojisini optimize ettiği için 14nm+ olarak adlandırıyor.

Intel'in yeni işlemcileri HD 630 dahili grafik çipiyle birlikte geliyor. Bu çipin avantajı 4K yayın çözmede işlemciye binen yükü azaltması olacak. Yani yeni Intel işlemcilerle birlikte akıcı bir şekilede 4K video ve yayınları seyretmeniz mümkün olacak.

Intel Kably Lake işlemcilerin listelenen model adları, teknik özellikleri ve yurt dışı satış fiyatları şu şekilde:

Model Adı Ana Hız Turbo Boost Önbellek Güç Tüketimi Fiyat i7 7700K 4.2 GHz 4.5 GHz 8 MB L3 95 W 339 $ i7 7700 3.6 GHz 4.2 GHz 8 MB L3 65 W 303 $ i5 7600K 3.8 GHz 4.2 GHz 6 MB L3 95 W 242 $ i5 7600 3.5 GHz 4.1 GHz 6 MB L3 65 W 214 $ i5 7500 3.4 GHz 3.8 GHz 6 MB L3 65 W 192 $ i7 7700T 2.9 GHz 3.8 GHz 8 MB L3 35 W 303 $ i5 7600T 2.8 GHz 3.7 GHz 6 MB L3 35 W 213 $ i5 7500T 2.7 GHz 3.3 GHz 6 MB L3 35 W 192 $

Bu işlemcilerden K uzantısına sahip olan işlemciler işlemci çarpanı açık olan işlemciler, yani K uzantısını taşıyan işlemcilerle hızaştırma yapabiliyorsunuz. T uzantılı işlemciler ise düşük güç tüketimine sahip olan işlemciler.

Listelenen işlemciler önümüzdeki aylarda raflardaki yerlerini alacaklar.

Intel i7 7700K İşlemci ile 7 GHz Hızı Geçtiler!